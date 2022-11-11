外資買488億史上第3大 台股行情提前發動

台股強彈多突破 外資買超488億元 今年最大、史上第3大

美國10月CPI數據降溫，通膨壓力暫時減緩，隔夜美股4大指數暴漲，道瓊收漲千點、費半飆漲10.21％；台股ADR全面勁揚。亞股跟著嗨一波。周五台股強彈，台積電（2330）領軍，開盤上漲375.19點、報13878.95點，盤中電金齊攻，一度大漲541.75點、史上第6大，最終上漲503.8點或3.73％，收盤漲點改寫今年來第2大、史上第6大，大盤收14007.56點，季線、萬四一次到手；成交量3354.15億元，為近5個多月來最大量。本周上漲980.85點或7.53％，周K拉長紅。

今日外資（不含外資自營商）買超488.4764億元，締造今年來最大買超額、史上第3大；投信買超35.4898億元，自營商賣超36.6222億元，三大法人買超487.34億元。外資反手買，本月來累計買超665.7億元。

台股可謂火力權開，台積電受到ADR大漲激勵，漲幅高達8％、收441.5元，市值重返11兆；聯電（2303）收漲5.6％至44元；IC設計指標股聯發科（2454）上漲6％至700元；金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）力抗防疫險理賠逆風，均收漲逾半根。千金股多頭氣盛，信驊（5274）直逼漲停、收2135元，大立光（3008）漲3.3％、收2030元，旭準（6409）漲5.7％、收1560元，力旺（3529）高掛漲停價1400元。ABF載板前景看俏，帶動景碩（3189）、欣興（3037）漲幅超過5％～7％，南電（8046）跳空鎖漲停。MSCI半年調將於11月30日盤後生效，藥華藥（6446）獲MSCI季調權重調升最多新增成分股，股價開高走高、收漲逾5％。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，11月行情有過往12月的氣氛，主因是跌太久後修正乖離反彈力道強，第4季經濟狀況可能比第3季差，加上明年農曆年在1月底，行情往前提前發動。再者，有鑑於財報法說進入尾聲，上季新台幣貶值加上業外收益，許多科技股財報大幅優於預期加上股價跌深，法說展望利多有助反彈，未來個股反彈空間與指數分歧，中小電子股相對強勢；11月下旬起指數震盪修正，強勢股則轉至傳產與金融股。

（時報資訊 廖小蕎）

台股放量噴漲503點 重回萬四國安基金防線

台北股市今天開高走高，收盤漲503.8點，為14,007.56點，漲幅3.73%，成交金額新台幣3,354.15億元。

加權指數開盤為13,878.95點，盤中最高14,045.51點，最低13,878.95點；不含金融股指數11,993.6點，漲436.59點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.47%、食品股漲0.35%、塑化股漲1.89%、紡織股漲1.25%、機電股漲4.82%、造紙股漲1.23%、營建股漲0.29%、金融股漲3.4%。

委買張數1,979萬584張，委賣張數1,223萬3,281張，成交張數834萬4,209張。

收盤時上漲591家，下跌299家，持平100家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、聯電、元大滬深300正2、華新、欣興。

漲幅前5名個股為富邦NASDAQ正2、富邦恆生國企正2估、FH香港正2、富邦恆生國企正2、中信中國50正2。

跌幅前5名個股為富邦恆生國企反1估、富邦恆生國企反1估、富邦NASDAQ反1、FH香港反1、倫飛。

（中央社）