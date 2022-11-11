上市公司10月營收 年增6.11％

證交所表示，本國及第一上市公司分別計893家及77家，共計970家皆已於10日前完成10月營收申報作業。

依據上市公司公告10月營收顯示，10月全體上市公司營收總計3兆5,338億元，較110年同期成長2,035億元，年增6.11％，營收成長公司共451家，衰退公司共519家，較109年同期則成長4,922億元成長16.18％。

另累計前10月全體上市公司營收總計33兆7,500億元，較110年同期成長2兆8,527億元，年增9.23％，營收成長公司共591家，衰退公司共379家，較109年同期則成長7兆4,036億元，成長幅度28.1％。

全體上市公司10月營收呈現成長趨勢主要產業為其他電子業、觀光事業及其他業，衰退趨勢之主要產業為金融保險業、塑膠工業及鋼鐵工業。

全體上市公司前10月累計營收呈現成長趨勢前三名產業為油電燃氣業、航運業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司10月營收成長較大產業，其他電子業受手機新品需求穩定，代工廠商出貨暢旺，觀光事業受國內旅遊復甦影響，其他業受去年同期受疫情影響基期較低，本年度疫情緩和需求暢旺，致本月較110年同月成長。

而10月營收衰退較大產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，塑膠工業因中國疫情封控影響出貨及市場需求下滑，鋼鐵工業因鋼市需求放緩出貨減少，致本月較110年同月營收衰退。

全體上市公司累計前10月營收成長較大產業，油電燃氣業由於本年度原油價格高於去年同期，致產品價格上漲，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，致累計營收衰退。

證交所表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考。

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