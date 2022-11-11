萬四到手！台積電重返榮耀 16檔開趴

台股今天11日收盤報14,007點，漲503.8點，漲幅3.73％，成交量放大至3,354億元。主要是受到美股昨夜狂飆1,201點激勵，台股一開盤大漲超過500點，直衝季線，新台幣盤中也罕見強升5角，其中「權王」台積電最高來到442元，大漲34元、漲幅逾8％，終場收在441.5元今日相對高點，帶動電子族群往上，指數也進一步收復萬四大關，周線連二紅。

盤面上，藥華藥獲MSCI季調權重調升最多的新增成分股，激勵股價一度大漲逾7％，收盤漲幅收斂上漲26元，股價重登500元，推升其他生技股包括保瑞、智擎同步亮燈漲停。另外，ABF載板需求穩定將帶動Q4，欣興、南電盤中同步攻上漲停，不過欣興漲停板沒鎖住，終場收在158元，仍大漲11元作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計晶心科、美時、福大、國眾共16檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中以半導體及電子類股波動最大，分別上漲7.14％及4.93％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達8％的有10檔，其中有6檔觸及漲停，分別為晶心科（6533）、美時（1795）、上品（4770）、圓剛（2417）、南電（8046）、虹光（2380） ，其餘依序為富邦媒（8454）、台積電（2330）、三洋實業（1472）、力智（6719）。

上市股今跌幅超過4.5％的有10檔，依序為倫飛（2364）、貿聯-KY（3665）、漢平（2488）、眾達-KY（4977）、波力-KY（8467）、泰山（1218）、日馳（1526）、奇偶（3356）、和成（1810）、愛山林（2540）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、華新（1605）、欣興（3037）、鴻海（2317）、群創（3481）、台積電（2330）、新光金（2888）、臺企銀（2834）、陽明（2609）、開發金（2883）。

上櫃有12檔9.18％以上漲幅，其中福大（4402）、國眾（5410）、M31（6643）、佰研（3205）、駿熠電（3642）、保瑞（6472）、駿吉-KY（1591）、晶呈科技（4768）、力旺（3529）、智擎（4162）等10檔觸及漲停。

今日上櫃有10檔股票有5.27％以上跌幅，依序為愛地雅（8933）、熒茂（4729）、益鈞環科*-新（6912）、華祺（5015）、訊達（6140）、耀勝（3207）、易通展（6241）、亞元（6109）、勝品（6556）、邁達康（9960）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、愛地雅（8933）、創惟（6104）、新盛力（4931）、榮剛（5009）、世界（5347）、智擎（4162）、合一（4743）、台半（5425）、鈺創（5351）。

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