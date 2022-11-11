11/11盤中熱門焦點股

今（11/11）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）MSCI權重升最多 藥華藥發威 飆半根漲停

MSCI今（11）日公在最新一季度調整，若以成分股來看，此次權重調升最多為新增成分股藥華藥（6446）權重為0.37％。藥華藥今日股價開高走高，飆漲超過6.6％，盤中股價最高達522元。

藥華藥自行研發生產的新藥Besremi（Ropeg，即P1101）在美國上市第一年即榮獲「生物技術突破獎」中「年度最佳治療藥物大獎」，是唯一一家獲獎的台灣生技新藥公司。

生物技術突破獎由BioTech Breakthrough機構每年評選出年度具創新且和產業最佳解決方案的生技公司和產品，今年有來自全球12個國家、超過1,350家公司參與遴選，獎項涵蓋生物製藥、基因體學、治療、診斷、細胞生物學、免疫學、生物資訊等類別，由業內在技術、商業、學術及行銷領域的專家評審團進行全面分析和評估，評選標準包含創新性、效用、易用性和可管理性、功能性、及對社會的價值及影響力。

藥華藥10月營收為2.75億元，月增7.70％、年增548.29％，前10月營收超過23億元。藥華藥指出，10月營收主要是罕見血癌新藥Ropeg（P1101），美國區維持雙位數成長、亞太地區營收略降，至於歐洲10月並未出貨。

藥華藥新藥Ropeg將在12月10~13日的美國血液學年會（American Society of Hematology，ASH）有多篇用於真性紅血球增多症的治療，及擴展到其他適應症可能性的研究論文，目前已有線上摘要。

（時報資訊 財經內容中心）

（2）3利多加持 台股1小時爆1,700億成交量

受到前一日美股強漲行情激勵，11日台股同步呈現開高大漲行情，在台積電領軍以及各類股全面上揚，指數帶量開高站上季線，高檔曾突破萬四達14,045點，雖然有短線獲利了結賣壓，盤勢仍維持13,900點上高檔震盪，且短短一個小時爆出1,700億元成交量。

啟發投顧下周看好五大題材類股，包含：ABF載板股、矽晶圓股、砷化鎵股、IP股、車用電子股等，預期下周指數區間介於13,000-14,500點。

啟發投顧分析指出，近期三項國內外利多因素，包含：

1.美股指數強漲效應，美元大幅貶值，跌破慣性支撐60日均線，有助外資回流買超權值股，帶動加權、櫃買表現強勢。

2.近期出現「法說會利空」，不但不跌，甚至股價表現強勢的現象，包括驅動IC的天鈺、聯詠等，市場開始回頭關注這些跌出投資價值，且最壞狀況已經過去的股票。

3.美國10月CPI受惠低基期效應，年增7.7％明顯優於市場預期的8.0％、與前期8.2％，美債價格、美股受到激勵上揚，美元貶值，FED升息幅度與終點可望趨緩。

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電（2330）：美股昨夜狂飆，ADR跟漲8.98％，盤初股價開高34元、漲幅逾8％，最高達442元，直逼季線，市值衝上11.44兆元。

2.聯電（2303）：昨夜ADR飆漲11.54％，盤初股價一度狂飆逾9％，達45.2元。

3.藥華藥（6446）：獲MSCI季調權重調升最多新增成分股，鼓舞大漲逾7.5％，重登500元及半年線。

4.聯發科（2454）：10月營收創下2021年3月以來低點，且較9月大減41％，利空出盡，股價隨台股大漲，漲幅逾3％觸及700元。

5.欣興（3037）：ABF載板需求穩定將帶動Q4，今早觸漲停後稍有回落，目前維持逾8.5％漲幅。

6.南電（8046）：ABF及BT載板利好，加碼明年資本支出，早盤跳空漲停。

7.信驊（5274）：前三季每股純益43.13元，值買回庫藏股期間，股價續升至2000元之上奪回股王寶座。

8.力旺（3529）：Q3每股賺5.45元，看好權利金持續長期成長趨勢，股價開盤一度攻頂1400元。

9.富邦金（2881）：前10月EPS僅6.07元，居金控股之冠，早盤隨大盤走高逾3％。

10.國泰金（2882）：前10月EPS為4.03元，登金控股次高，早盤帶量上攻，漲逾4％並挑戰季線。

11.世界（5347）：前10月營收已創年度新高，近期外資連日買超，盤初觸及漲停81.5元。

12.富邦媒（8454）：10月營收同期高，加上雙11題材，帶動盤初股價續漲逾4％。

13.大宇資（6111）：10月營收年增185.88％，前10月增307.56％，昨外資轉買超94張，但盤初股價開高壓低，表現疲弱。

14.長榮（2603）：前10月營收5,619.05億元，年增45.52％，外資周四轉買，股價再創159元波段高點。

15.八方雲集（2753）：前三季每股淨利7.53元；股價開高走低，一度跌3％。

16.聯詠（3034）：驅動IC大廠基本面逐漸穩定，估明年Q1庫存將回到正常水位，股價再攻，收復300元關卡。

17.智原（3035）：10月營收年增33.25％，隨台積電勁揚，股價站回季線。

18.矽力*-KY（6415）：前三季每股盈餘13.59元，隨台股電子股開高，漲逾2％。

19.日月光投控（3711）：10月營收單月次高，第4季業績拚持平，股價開高走高上攻90元。

20.國巨（2327）：減資拉抬前3季EPS飆至44.5元，早盤漲幅3.8％。

21.創惟（6104）：在車電布局傳捷報，股價一度漲停攻百元關卡。

22.智邦（2345）：前3季大賺逾1股本超車去年全年，剽悍跳漲6％，躍上半年線。

23.玉晶光（3406）：Q3獲利攀峰，前3季賺逾2股本，超越去年全年，一度大漲半根停板，站上1個月高價。

24.友達（2409）：今年恢復尾牙，年終至少一個月，買盤按讚叫好，一度放量勁揚4％，觸及18元及各短均線。

25.美時（1795）：Q3EPS7.97元，前3季大賺1股本，價量俱揚彈漲8％，站上各短均線。

26.環球晶（6488）：10月營收登峰，Q4續旺，徐秀蘭看矽晶圓明年H2好轉，聞訊漲逾6％，觸及半年線。

27.致茂（2360）：10月營收創高，放量走揚4.5％，拚返200元。

28.漢唐（2404）：前三季獲利29.95億元，每股賺15.89元，帶量彈升4％，攻上逾1個月高價。

（時報資訊 李慧蘭）

（4） 權王領台股強彈 分析師仍有1提醒

美國10月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，關鍵通膨數據顯著降溫，聯準會官員釋出鴿派訊號，美股強力噴出，道瓊收漲1201點，費半漲幅更逾10％。全球股市強力彈升，台股也在台積電（2330）大漲8％帶動下，指數一度收復14000點，預估成交金額3700億元。

台股今天呈現量價齊揚走勢，指數跳空上漲站上季線，台積電為領先指標，台積電即將觸及季線反壓，不過月線翻揚，外資本周有回補買盤，有機會在月線及季線之間震盪，有助於支撐台股指數表現。

由於股市大漲，美元指數跳水，台幣今天強勢彈升5角，外資在現貨連續三個交易日買超台股，外資期貨未平倉多單也出現加碼，本土投信在集中市場呈現買超，另外，集團股年底作帳行情啟動，外資態度不再偏空，台股有望維持多方反彈架構。

分析師認為，技術指標中，日KD指標維持黃金交叉、RSI維持50多方區之上，不過，已經逐步進入超買區，加上季線及14000點整數大關卡通常不易一次站穩，短線仍拉回修正可能，建議壓回再行介入。

（時報資訊 莊丙農）