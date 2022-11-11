勞退700億活水到!老手看好4類股票衝一波

勞退基金700億元委外代操評選昨（10日）晚提前揭曉，安聯、施羅德、國泰、第一金、野村、華南永昌、匯豐等7家投信取得簽約資格，加上還有220億元未撥款，本季合計共有920億元資金活水將入市，法人指出，台股可能在26日的九合一大選前，直叩萬四大關，且這波反彈料以半導體為首，建議布局記憶體、驅動IC、IP矽智財、ABF載板等跌深電子股。

由於11/26九合一大選將至，勞動基金運用局加速審核、公布投信名單，護盤意味濃，市場也預期，最快月底前簽約，且將分批撥款入市。

勞動基金運用局這批700億元委外代操時間為5年，目標報酬率每年以分別達到證交所公告之近5年年底股票集中市場平均殖利率為基準，加計250個基本點為收益目標，以過去5年平均殖利率3.64％加上2.5％，每年要求最低績效為6.14％。

法人則分析，美國期中選舉、10月消費者物價指數（CPI）兩大變數底定，尤其CPI年增率7.7％，時隔7個月回落至8％以下，優於市場預估，台股11日有望先朝季線13939點靠攏，並對台股後市形成正面影響。

兆豐投顧董事長李秀利認為，美國10月通膨持續降溫，CPI跌落8％，「萬物皆通膨」的壓力大減，台股經震盪整理後，將繼續挑戰萬四整數關卡。

統一投顧董事長黎方國則指，近期台股成交量放大至2000億元以上，人氣回溫，指數站穩月線，且短期均線呈多頭排列，建議布局記憶體、驅動IC、IP矽智財、ABF載板及財報優於預期的跌深電子股，搭配綠能、儲能及新能源車等政策面利多選股。

（旺得富理財網 李宗莉）

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