興櫃10月營收全數出爐，受庫存調整衝擊，多數電子股面臨旺季不旺窘境，惟通路代理商富基電通（6707）、網通廠展達通訊（3447）、背光模組廠云光（3633）、軸承廠富世達（6805）挺身而出，繳出年月雙增成績，云光單月營收更改寫近五年來新高，為電子族群爭口氣。

10月營收前十強中仍由遠壽、燁聯及達發蟬聯居前三名，和淞、長榮航太、富基電通、展達、巧新則取得第四至八名，第九、十名則由黑馬云光與富世達風光奪下。

電子股第四季步入旺季，惟今年受制於消費性電子需求不振、庫存去化進度不如預期等因素，包括達發、和淞等營收「績優生」業績均遭受拖累。

而傳產方面，燁聯則受原物料價格回落影響，連五個月營收表現劣於去年同期，累計前十月營收也年減6.77％。

通路代理商富基電通業績傳捷報，10月營收達6.64億元，在去年基期偏低助攻下，繳出月增8.46％、年增10.91％的成績，為7個月來首度呈現年月雙增。

網通族群受惠缺料緩解、需求增溫，下半年來業績強強滾，群光集團旗下的網通小金雞展達通訊，10月營收重返6億元大關、達6.28億元，月增9.26％、年增1.11倍，為歷史單月第三高；累計前十月營收49.75億元，也較去年同期大幅成長77.35％，寫同期高，並超越2017年後歷年來全年表現。

展達通訊今年前三季累計營收43.46億元、稅後純益1.66億元、每股稅後純益（EPS）則為2.39元，均已超越去年全年表現。

市場分析，在歐美基礎建設持續擴張下，展達客戶下單狀況佳，再加上泰國產能挹注，明年仍有機會繳出雙位數成長好表現；而展達通訊日前也已通過證交所審核，最快將於今年底掛牌上市。

LCD中小尺寸背光模組廠云光，10月營收則重返4億元之上、達4.41億元，創2017年12月以來單月新高，也激勵股價10日逆勢上漲0.89％，均價達40.78元，創一個半月來新高。