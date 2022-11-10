15檔前十月業績勝去年 法人加碼

上市櫃10月營收完成公告，在整體景氣仍處穩定成長情況下，累計前十月營收已有354家超越去年全年。若進一步篩選11月以來獲三大法人買超逾2,000張，10日偏多加碼的個股，則有聯電（2303）、欣興（3037）等15檔脫穎而出，基本面、籌碼面正向。

據統計，盤面上共有聯電、欣興、力積電、陽明、長榮、榮剛、大成鋼、萬海、金像電、欣銓、合晶、健喬、華晶科、世界、創意等15檔，不僅前10月營收已超越去年全年，且11月以來頻獲三大法人加碼，股價上演有績之彈。

欣興10月營收133.76億元，改寫歷史次高，較去年同期成長33.1％，月減1.23％，市場預估第四季營收表現不會太差，將有持平第三季甚至略為成長的機會；累計前10月營收達1,171.75 億元，年增39.42％，已超越去年全年1,045.62億元紀錄，近期獲投信法人大力回補，已連五日偏多操作。

群益投顧分析，受惠高速運算晶片發展趨勢，先進封裝技術帶動高層數ABF封裝載板用量大幅成長，未來幾年高階ABF需求將呈現強勁拉升趨勢，儘管下半年來客戶對PC訂單有所調整，但產能缺口迅速獲得填補，顯示ABF載板市場供需持續吃緊，預期ABF載板市況明年起將再度出現供不應求。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海10月營收雖然較上月及去年同期呈現衰退，但前十月營收較去年同期仍有2成到4成增幅，並超越去年全年，加上前波股價反應運價下跌，相對位階較低，近期上演跌深反彈，外資10日同步買超三雄。

另外，創意產品不受PC手機需求疲弱波及，10月營收達24.23億元，年增41.61％、月增14.98％，改寫單月新高。此外，公司第四季委託設計（NRE）接案明顯增加，特殊應用晶片（ASIC）因晶圓代工產能增加而放量，法人看好，因NRE與量產晶片均增，將進一步帶動2023年營運成長。