11檔資優生攻頂 外資搶抱

在庫存調整及拉貨進入淡季效應下，上市櫃公司10月營收表現不如預期，但據統計，臺企銀（2834）、臻鼎-KY（4958）及健喬（4114）等11檔，不但10月營收攻頂，今年來獲利表現亮眼，累計前三季獲利大躍進，第四季續唱旺，吸引外資11月以來熱情擁抱。

告別10月落底行情後，11月來外資終於回頭買超台股，儘管10日再轉小賣超近17億元，造成台股大跌135點，但到10日止，累計11月回補177億餘元，也推升11月月線已拉出上漲554點中紅棒。

投資專家指出，除了歷史統計每年11月及12月，都是台股漲率較高的月份，平均漲幅也有亮麗表現，但更重要的是，今年來台股從1月拉上歷史高點後一路下墜至10月下旬，高低點跌了近6,000點，許多好股都跟著大盤跌，隨著10月營收陸續公布，以及第三季財報揭露，10月營收及第三季財報績優股，獲得外資青睞。

據統計，臺企銀、臻鼎-KY、健喬、昇陽半導體、晶睿、鈊象、創意、奇鋐、系統電、虹堡、台勝科等11檔，11月來外資已買超1,000張以上。其中，許多個股都是第三季及累計前三季獲利績優生，10月營收續攻頂，代表第四季不但營運淡季，還有機會更好。

受惠於升息效應，自結前10月每股稅後盈餘（EPS）已衝高至1.04元的臺企銀，去年全年EPS僅有0.66元，11月來更獲得外資獨厚，共買超1.75萬多張；臻鼎-KY第三季EPS及累計前三季EPS都寫下同期新高，前三季已賺1個股本以上，外資11月來也默默加碼9,600張以上。

健喬11月來獲得外資加碼近5,000張，也是營收及財報績優生，告別去年疫情最慘時，今年前三季EPS已達1.96元，幾乎是去年1.02元翻倍增長；系統電今年第三季EPS衝上0.69元，累計前三季達1.71元，比去年全年0.6元成長1.85倍。