營收雙增 16檔蘋概股發光

蘋果第四季進入拉貨旺季，雖受需求及疫情影響，蘋果下修iPhone備貨量預期，但拉貨潮挹助蘋概股10月營收，包括台積電（2330）、金像電（2368）等16檔蘋概股10月營收月增、年增「雙增」股出列。

蘋果受到大陸鄭州疫情影響，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max出貨量將低於先前預期，致蘋果近日股價走疲。

台系蘋概股包括台積電、金像電、南電、智原、瑞儀、臻鼎-KY、新普、大立光、茂林-KY、力旺、美律、訊芯-KY、力鵬、正達、奇鋐、華通等16檔個股，則在蘋果新產品拉貨帶動下，繳出10月營收月增、年增「雙增」的佳績。

法人指出，手機產業進入成熟期，出貨量穩定但難成長，全球智慧型手機出貨量進入停滯期，2021年達13.1億支、年增1％，2022年預估為12億支，年減8％。

目前手機市場中，僅iPhone需求較為穩健，但iPhone 14 Plus銷售狀況較差，蘋果下修2022年第四季到2023年第一季的訂單量，約500萬～700萬支，不過，Pro系列已追加300萬的訂單。蘋果2022年的備貨量較高，2023年上半年的訂單將會放緩，iPhone出貨量已到轉折點。

根據調查，iPhone 14上市至今，蘋果iPhone 14 Pro系列需求強勁，消費者對於iPhone 14 Pro系列的全新動態島技術、A16晶片及4,800萬畫素鏡頭等規格升級相當有感，為因應iPhone 14 Pro系列的強勁需求，蘋果追加訂單約300萬支，預估今年iPhone 14 Pro系列的出貨比重，將達60％～65％。

然而，消費者對於中低階的iPhone 14系列購買意願較低，法人目前預估iPhone 14系列於2022年下半年出貨量約落在8,300萬支。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，蘋果新機中，高階iPhone PRO銷售數字高過預期，蘋果已進行產能轉換，追加訂單；而銷售較差的iPad，也已推出新款，預期第四季iPad、iPhone銷售狀況都會改善。

台系蘋概股股價轉強，因為蘋果銷售情況沒有想像中差，PA三雄、鏡頭廠商股價此前跌深，現在剛轉強，續抱仍安全。由於台股加權指數10日雖回檔，但仍守在5日線之上，長線趨勢轉多，建議逢低偏多操作。