不只智擎、佰研 盤點11檔生技衝鋒大軍

美國期中選舉開票中、10月通膨率公布在即，亞股10日近乎全盤皆墨，然台股回檔之際，生技股再度挺身而出，智擎（4162）一線胰腺癌臨床達標、開盤強鎖漲停，佰研（3205）同樣「亮紅燈」，益得（6461）、和康生（1783）、中化生（1762）等也抗跌，扮演稱職資金避風港。

法人指出，台灣九合一選舉倒數計時，政策偏多的生技股可望受惠，加上12月台灣醫療科技展題材加持，在前波漲勢落後下短線補漲可期。

美股四大指數9日全走低，台股10日也終止連漲，回檔逾百點，加上美國10月消費者物價指數（CPI）公布在即，市場觀望氛圍濃，中小型股墊檔演出。

生技醫療族群早盤逆勢勁揚，佰研、智擎亮燈漲停，益得也大漲6.92％，和康生、中化生、東洋、聯合、泰福-KY、泰博、台康生技、保瑞漲幅則落在0.9～3％間。

新藥研發公司智擎旗下胰腺癌新藥安能得組合療法再傳捷報，治療一線胰腺癌臨床數據達標，最快明年初便有望向美國食品藥物管理局（FDA）提出藥證申請，激勵股價10日開盤強鎖漲停112.5元。

台股加權指數已連五日站穩月線之上，惟生技股在本波反彈行情中相對落寞。華冠投顧分析師劉烱德建議，投資人目前選股及操作應以股價回檔但短均線上彎對股價形成支撐之個股，或帶量上攻、甫突破季線者為佳。

法人分析，11月選舉行情來臨，政策力挺的綠能、軍工、生技股等，均有望受資金簇擁，且台灣醫療科技展12月將登場，對生技族群亦有題材面激勵效果。

此外，生技產業自今年下半年起百花齊放，包括台康生、中裕、漢達、共信等可望有「藥證題材」加持，台康生乳癌生物相似藥EG12014今年底至明年首季有望取證；漢達治療多發性硬化症新藥HND-020，也預計年底前取得FDA最終上市許可。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱則表示，除新藥藥證及臨床數據公布外，預計第四季生技醫療產業的重頭戲，將是產業併購潮再次出現，預期下半年被併購價值浮現，相關個股股價將有望展開一波攻勢。