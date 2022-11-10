台積低檔布局時機已現 外資列半導體首選

台積電（2330）公告10月營收，繳出單月歷史次高的2,102億元佳績，較上月小增1％、年增56.3％，大致符合外資預期。法人認為，台股目前正處在反彈波段中，扣除擔心美股拉回干擾的外部變數，台積電低檔布局時機已現，是半導體領域布局首選。

台積電10日股價雖隨大盤與亞股回檔，下跌2.28％，然仍連續二個交易日守在400元整數大關之上；國際資金在連續三個交易日共回補3.4萬張後，10日反手小幅調節6,792張。

值得注意的是，台積電股價雖重新收復400元失土，但現在的評價還是偏低。瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞表示，儘管地緣政治的疑慮仍不會消散，但投資氣氛早就已經轉為非常保守狀態，考量10倍本益比是台積電評價的谷底，先前的一輪拋售，反而是很好的加碼機會，維持「買進」投資評等與745元推測合理股價。

針對台積電短期營運後市，花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，由於Android陣營智慧機需求疲弱，研判台積電7與6奈米製程的產能利用率至明年上半年會進一步下滑。整體而言，至明年下半年庫存調整接近尾聲，台積電7與6奈米製程的產能利用率回升會較為有感。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻則指出，根據對設備商調查，台積電計畫推延部分3奈米製程的資本支出至2024年，有鑑於此，摩根士丹利將台積電明年的資本支出預期下修到300～320億美元，意味將較今年的360億美元短少15％～20％。

詹家鴻直言，部分投資人或許會將台積電明年資本支出下滑當成壞消息看待，但事實上這有利台積電的自由現金流、毛利率，甚至是明年的現金回報，因此，強調逢低就是買進台積電的機會。

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