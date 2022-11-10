外資翻臉賣華航逾2萬張 大買3檔反向ETF

美股大跌，道瓊重挫逾6百點，費半跌幅超過3％，衝擊台股今天開低走低，終場大跌135.05點收13,503.76點，成交量急縮至1,908億元，呈現拉回量縮格局。指標股台積電下挫2.28％收407.5元，與加權指數雙雙守住5日線。

今天外資賣超16.87億元，自營商賣超擴大至44.03億元，而投信則小幅買超0.75億元，合計三大法人賣超60.15億元。

外資今天賣超台股金額雖然不大，但在期貨布局方面，昨天還有9千口淨多單，今天卻一夕翻轉為淨空單278口。對照今天外資買超個股，相當罕見出現3檔反一ETF全上榜，國泰臺灣加權反1更是大買2.7萬張高居第一。富邦臺灣加權反1、元大台灣50反1也各加碼9,593張、8,021張。外資中斷期現貨雙做多，改為偏空布局。

護國神山台積電，外資中止連3買，今天轉為賣超6,793張。此外大賣華航、鴻海各逾2萬張，面板雙虎群創、友達也遭減碼14,384張、8,599張。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，近日台股從底部轉強，台幣匯率隨之走升，雖然今天台股回檔，未來若通膨能有效解決，配合電子庫存消化告一段落，看好台股波段反彈行情，長線有機會再挑戰1,8619高點。但短期內不排除橫向震盪打底，建議投資人不要追高，留意拉回時再逢低布局。

分析師認為，現階段全球經濟大環境並未改善，盤面表現容易面臨多空雙巴，猜測何時落底意義不大，反彈就只是反彈，勿當成基本面轉好的回升。「拜習會」將於下周G20峰會登場，短線對地緣政治降溫可望帶來正面期待。

外資今天買超上市個股前10名為：國泰臺灣加權反1(00664R)27,311張、聯電(2303)24,611張、新光金(2888)10,820張、富邦臺灣加權反1(00676R)9,593張、元大台灣50反1(00632R)8,021張、陽明(2609)6,883張、長榮(2603)6,752張、台玻(1802)3,991張、宏碁(2353)3,766張、元大金(2885)3,766張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華航(2610)22,358張、鴻海(2317)20,094張、金寶(2312)17,843張、群創(3481)14,384張、富邦越南(00885)11,052張、友達(2409)8,599張、國泰智能電動車(00893)8,368張、玉山金(2884)7,380張、台積電(2330)6,793張、啟碁(6285)5,594張。

（旺得富理財網 王順泉）

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