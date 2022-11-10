外資終止連3買 台股驚險守13,500

台股止漲 外資終止連3買轉賣16.8億 三大法人賣超60億元

美股周三全面下挫，三大指數終止連三紅。台積電（2330）今為壓盤重心，台股收低，終止連四紅。今日外資（不含外資自營商）賣超16.8711億元，投信買超0.7472億元，自營商賣超44.0301億元，三大法人賣超60.15億元。

台股今開低走低，三大法人中，外資轉為賣超，終止連三買。自營商也擴大賣超。投信雖續買超，但只有小買不到1億元。

外資今日雖轉賣超，但本月至今仍買超約177億元。今年至今，外資賣超台股仍達1兆3,236億元。

美國共和黨在期中選舉贏的沒有預期多，以及投資人開始觀望即將公布的關鍵通膨數據，美股四大指數周三回檔修正，跌幅介於1.95％至3.14％。

台積電今早跳空開低8元為409元，台股同步跳空開低震盪，盤中一度跌約170點失守13,500點；盤中聯發科（2454）、大立光（3008）等權值股力守盤上，航運、生醫及中小型股也有不錯之表現，加權指數終場下跌135.05點或0.99％，收在13,503.76點，成交值萎縮至1,908.52億元。

美股周三全面下挫，亞股周四同步開低，台股今（10）日湧現賣壓，權王台積電開低走低，跌9.5元，終場收在407.5元。今日電子、金融類股指數下滑，不過，聯發科（2454）、大立光（3008）等權值股逆勢向上，為撐盤要角。此外，驅動IC大廠聯詠（3034）逆勢上漲近2％，聯電（2303）亦抗跌。

傳產以長榮（2603）、萬海（2615）逆勢收高穩住人氣。生技並有不少亮點表現，智擎（4162）旗下胰腺癌一線用藥解盲報佳音，最快將在明年初向美國FDA提出藥證申請，激勵今天股價跳空漲停，帶動佰研（3205）、明達醫（6527）聯袂強勢漲停。

（時報資訊 沈培華）

電子不振航運抗跌 台股跌135點守住13,500點關卡

市場等候今晚揭曉美國10月消費者物價指數（CPI）數據，買氣進入觀望，影響台股今天行情，指數終場下跌135.05點，收在13,503.76點，跌幅0.99％，成交值新台幣1,908.52億元。

台積電今天賣壓湧現，終場下跌9.5元，收在407.5元，跌幅2.28％。下午即將召開法人說明會的鴻海，終場下挫2元，以100.5元作收，跌幅1.95％。

今天表現相對抗跌的航運股，類股終場上漲0.53％。貨櫃三雄漲跌互見，終場長榮、萬海分別上漲1.68％及3.33％；陽明則收黑，收盤小跌0.31％。

（中央社）

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