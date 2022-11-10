智擎狂噴 解盲題材又嗨了 法人押寶股一覽

美國10月消費者物價指數（CPI）公布在即，市場觀望氣氛濃，美股昨（9）日拉回，台股終止連四彈，今（10）日生技醫療逆勢抗跌，其中智擎（4162）旗下新藥安能得解盲成功、佰研（3205）湧入低接買盤，雙雙奔漲停，益得（6461）、雙美（4728）、晉弘（6796）強漲逾7％，北極星藥業-KY（6550）站上99元，差一步重返股價百元俱樂部，羅麗芬-KY（6666）、中化生（1762）也有2％以上漲幅。

資深券證分析師認為，生技股先前漲多，經過籌碼沉澱、股價已大幅修正，在大盤站穩月線之際，仍有不少生技還沒站上月線位置，後市可留意先漲先休息的指標股，例如北極星藥業-KY等人氣指標等；此外，台灣醫療科技展將於12月登場，可望帶動另一波生技展題材。

生技股題材多元與豐富度提升，新藥與學名藥公司更邁向業績落實的階段，營運爆發力可期，保瑞（6472）、健喬（4114）等10月營收齊創新高，股價也連日上漲，包括再生醫療、關鍵原料缺貨、疫情共存議題、生物相似藥與CDMO、醣分子新藥、雙特異單抗等利多，未來兩年內有機會發酵。

據統計，三大法人10月買超第一的製藥股為保瑞藥業（6472），健喬（4114）居次，其他依序為生達（1720）、中化（1701）；新藥股則以生技股王藥華藥（6446）最受青睞，其他依序為寶齡富錦（1760）、智擎（4162）、北極星藥業-KY（6550）、中天（4128）、泰福-KY（6541）、合一（4743）、益得（6461）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）