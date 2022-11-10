難逃凹單陷阱?達人揭停損實戰經驗救散戶

大部分的短線投資者，都能理解及時停利停損、遵守紀律的重要性，可是真的上戰場投資的時候，許多人往往在股票小賺的時候就急著停利出場，但股價跌破重要支撐的時候不但沒停損，還凹單加碼，等到股價多次跌破重要支撐，帳面虧損快速放大的時候，才突然醒悟過來，為什麼當時要加碼，而不直接停損就好？今天我就分享我個人近期一檔經典的停損案例——元晶。

元晶－看好的理由

產業面 – 政策的支持 + 趨勢發展

2020年為美國總統大選年，民主黨派出政治老將拜登參選總統，在他提出他的的政見後，拜登概念股便逐漸開始大放異彩，其中一個表現相當精彩的就是綠能概念股。拜登當時的政見包含約兩兆美元的綠色能源計畫，期望在2035年之前讓美國發電廠達到無碳發電，以風力及太陽能取代煤炭發電廠，並在 2050 年禁止交通工具、暖氣機等使用石化燃料，同時，拜登承諾重新加入《巴黎協議》，推行能源稅收減免與零碳工業等計畫。



在全球對環境保護議題越來越重視的情況下，能源從傳統的火力發電轉向再生能源發電是必然的趨勢，所以我開始尋找台灣在風電、太陽能與綠能產業相關的個股，希望可以挖到寶。以台灣的再生能源發展來看，太陽能發電發展進程相對最為成熟，2020 太陽能占台灣整體綠能發電的比例高達 43.6%，且台灣政府在太陽能的生產目標上，設定「2025 再生能源發展目標」，期望台灣在 2025 年底前達成太陽能累積 20GW 的安裝量，此目標將可確保國內太陽能產業有一定比例的內需市場。

技術面

2020年7月到 8月初這段時間，元晶出現明顯漲幅且帶大量持續突破歷史新高，特別在8月初，價格站上五日均線，且五日向上突破十日均線，形成一個美麗的黃金交叉，於是我就開啟了我的元晶之路。

我2020年8月初在元晶 17.3塊的時候進場，9/7 開紅漲到25塊之後突然開始被倒貨，跌到23塊的時候趕緊獲利了結，結果一路往上漲破30塊，我覺得很氣很不甘心，但覺得算了有賺就好。結果！漲破40塊的時候我就動搖了，再次評估它技術面跟籌碼都還不錯的狀況下，今年3月我就再度進場了。

我從 41~45 塊都有陸續加碼，四月初股價創歷史新高衝上48.9，我告訴自己要穩住，不要像上次一樣賺一點就跑。但是之後劇情就急轉直下，元晶天天收綠，4/14 這天是關鍵中的關鍵，這天價格摜破20日均線，而且5日均線帶量向下突破20日均線，短線裡面這就是股票轉空非常強烈的訊號，應該要立刻停利停損，但是我那天心態炸裂了，我不但沒停損，甚至還加碼凹單，把我的平均成本壓到38 塊，我說服我自己的理由是，產業面有支撐，逢低就攤平我的成本！於是我就看著元晶一路坐自由落體下去了，後來股價在 31~36 塊之間震盪了兩個多月時間，最後我在六月底 33~34陸續全部停損。

為何股價沒有如預期反應？

股價不是沒反應，綠能產業在 2020 年 4～5 月受到拜登政見的影響下就已經開始發酵，但到了2021年初，台灣的太陽能產業開始遭遇逆風，這是我對於基本面沒有太深入做功課所導致的投資盲點。台灣太陽能產業主要佈局在中游電池片領域，全球產能約佔一成，僅次於中國大陸，而元晶也不例外，他的強項就是在太陽能電池模組的生產。

資料來源：產業價值鏈資訊平台

2021 年第一季太陽能產業面臨了成本快速上漲的問題，因為在各國政府的大力紓困支撐下，全球景氣逐漸看到復甦，原物料價格不斷攀升，太陽能產業除了上游供應的矽料、矽晶圓價格快速上漲，同時全球運費也因為缺櫃及缺工問題跟著大漲，另外又由於上半年處於太陽能裝機淡季，太陽能的下游系統商的模組需求本來就相對較弱，導致像元晶這類的中游電池模組業者為了盡力求售，只能大量吸收上游的高成本，也難以轉嫁成本給下游廠商，成為產業鏈中的受災戶。

檢討

讓我們回到我的操作，首先我們先討論我犯下的錯誤，犯錯不可恥，沒有從錯誤中學習還重蹈覆轍就不行了。

第一個錯誤： 因為短線漂亮的技術線型而進場，在線型遭破壞時沒有及時停損，而加碼的理由是情緒驅動我去相信我對於 「產業面的信仰」 ，可是對於產業面的變動其實並沒有過度深入的研究。



正確觀念是，如果你是基於對產業面的了解或信仰而進場，就像我第一次進場那樣，那合理的進場時機就不應該是價格已經翻了好幾倍，不該是漲破了40 讓我感到不甘心進場的2021年2月，而是在拜登推行綠能政策的時候，股價還像一攤死水的時候就該陸續進場，顯示驅動我買入的因素其實還是技術面的誘因（或者根本是情緒使然），那麼我停利或停損的依據，就應該要回歸到技術面，而不是價格跌破了，我就又突然變成長線的投資者，改成信仰基本面。



因為短線漂亮的技術線型而進場，在線型遭破壞時沒有及時停損，而加碼的理由是情緒驅動我去相信我對於 「產業面的信仰」 ，可是對於產業面的變動其實並沒有過度深入的研究。 正確觀念是，如果你是基於對產業面的了解或信仰而進場，就像我第一次進場那樣，那合理的進場時機就不應該是價格已經翻了好幾倍，不該是漲破了40 讓我感到不甘心進場的2021年2月，而是在拜登推行綠能政策的時候，股價還像一攤死水的時候就該陸續進場，顯示驅動我買入的因素其實還是技術面的誘因（或者根本是情緒使然），那麼我停利或停損的依據，就應該要回歸到技術面，而不是價格跌破了，我就又突然變成長線的投資者，改成信仰基本面。 第二個錯誤：停損時機點

四月中旬，價格帶量跌破均線，且 10 日均線向下摜破 20 日均線，非常醜的技術線型，以短線投資者的操作邏輯來說，絕對是 36 計走為上策，可是我沒有走，我還凹單加碼。



四月中旬，價格帶量跌破均線，且 10 日均線向下摜破 20 日均線，非常醜的技術線型，以短線投資者的操作邏輯來說，絕對是 36 計走為上策，可是我沒有走，我還凹單加碼。 第三個錯誤：凹單加碼

低點加碼這件事沒有錯，但是理由錯了就不行，低點加碼的考量是，我是一個基本面的信仰者，長線的投資者，所以我在股價壓低的時候持續買進，可是其實以股票的投資來說我並非長線投資者，我重視資金的運用效率，所以資金長時間卡在同一支股票絕非我的投資策略。



低點加碼這件事沒有錯，但是理由錯了就不行，低點加碼的考量是，我是一個基本面的信仰者，長線的投資者，所以我在股價壓低的時候持續買進，可是其實以股票的投資來說我並非長線投資者，我重視資金的運用效率，所以資金長時間卡在同一支股票絕非我的投資策略。 正確部分：及時醒悟

最後我終於想起來自己並非長線投資人，確認投資的理由已經消失，及時撤出資金，才不至於看著股價跌破 30 而頭痛不已。

結語

停損或虧損的案例大家都不愛看，可是我必須提醒大家，未實現或已實現的虧損以後會在你們的投資路上如影隨形，早一點學會建立好停損機制、交易心態，才能長時間在投資戰場上生存下來，否則所有你辛辛苦苦賺來的錢，一個大浪一來就會全部被打掉。我投資的前期經常犯類似的錯誤，我花了很長的時間檢討及修正策略才大幅降低這種錯誤的頻率，偶爾心態不好的時候還是會犯錯，但這篇文就是要提醒我自己也提醒大家，嚴守紀律絕對會是你在投資場上的救命恩人。

作者簡介｜微股力達人- 空總

分享過去交易的操作，教會大家我所用的基本面、籌碼面、技術分析。

本文獲「微股力」授權轉載，原文出處。