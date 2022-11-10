智擎亮紅燈 生技反撲 台股早盤回測13,500

台股加權指數10日開低在13,556.51點，權王台積電（2330）開在409元，壓抑指數向下，安控指標股晶睿（3454）開盤拉高，多空拉鋸激烈，生技股智擎（4162）一開盤就拉上漲停板價，帶動生技股往上，資金點火中小型股，台股早盤跌幅逐漸收歛，下跌90餘點。

受到期中選舉結果不明、加密貨幣重挫衝擊，美國四大指數9日全面下挫。

道瓊工業平均指數11月9日終場下挫1.95％（646.89點）、收32,513.94點。

那斯達克指數下挫2.48％（263.03點）、收10,353.17點。

費城半導體指數下挫3.14％（78.57點）、收2,424.82點。

元富投顧指出，美股短期觀察公布10月CPI數據，若符合預期再緩降至8％上下，而12月份Fed也可能升息2碼，並且2023年將放慢升息腳步，美股12月～明年1月可能震盪打底，且不再破底。

而伴隨明年下半年升息告一段落，經濟成長動能再起，可望回頭再走一波多頭格局，而台股在11月反彈到季線14,000點後，因美股不再破底，升息速度放慢，美元將轉弱，台幣可望回升，大盤13,000底部不再破，明年第一季有機會慢慢再回到多頭走勢。

目前只缺市場人氣尚未歸隊，成交量慢慢放大而已。短線指數區間萬三至萬四關卡，可利用震盪汰換持股。

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