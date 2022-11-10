11/10盤前｜台股衝漲 這類權值股立大功

本日重要投資情報：

（1）台股反轉放量衝漲 10大功臣全是1類股

（2）外資回頭台股飆火 反攻萬四關注美1數據

（3）台積美國廠將蓋3奈米 5奈米2024如期量產

（4）期中選舉續開票 道瓊摔646點 幣圈陷恐慌



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



台股反轉放量衝漲 10大功臣全是1類股

台股9日由電子股領漲，成交值占比衝高至69.6％、直逼七成比重，除瑞鼎、聯詠等10檔電子股收漲停，台積電、聯發科、鴻海等權值股同步大漲，貢獻台股點數的前十高股全數為電子股…閱讀全文

期中選舉續開票 道瓊摔646點 幣圈陷恐慌

美國期中選舉持續開票，民主黨和共和兩黨競爭激烈，美債殖利率走高，加上加密貨幣拋售潮使市場承壓，美國股市9日開低走低，結束前幾個交易日的漲勢，其中…閱讀全文

海運榮景不復？長榮、陽明10月營收雙減

長榮、陽明9日公布10月營收，受到需求疲弱致運價連續性走跌影響，貨櫃航運雙雄均出現年、月雙減的現象。長榮10月營收456.48億元，月減9.05％、年減13.43％，一舉跌破500億元大關…閱讀全文

台積美國廠將蓋3奈米 5奈米2024如期量產

晶圓代工龍頭台積電位於美國亞利桑那州的12吋晶圓廠Fab 21廠建廠速度符合預期，並將於12月辦理首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，近期外電報導，台積電將會…閱讀全文

外資回頭台股飆火 反攻萬四關注美1數據

外資買盤回來了！9日大舉加碼台股241億元，創近三個月以來最高買超金額，推升加權指數大漲291點，漲幅2.18％，收13,638點。且國際美元指數跌破110，新台幣匯率升勢也不遑多讓…閱讀全文

美期中選舉未見紅潮起 對美股是利是弊？

隨著美國期中選舉陸續開票，民主黨展現韌性，共和黨大勝的紅潮未如預期般湧現。共和黨仍可望拿下眾議院多數席次，參議院控制權則勝負難料。這意味著：美國國會由兩黨分治的機率攀升…閱讀全文

G20習拜會機率大增 可能討論台灣、貿易議題

為期兩天的20國集團峰會（G20）將於11月15日在印尼峇厘島舉行，印尼總統佐科威8日證實，中國國家主席習近平和美國總統拜登都將親自出席，意味兩國元首首次見面機會大增…閱讀全文