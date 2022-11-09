電子重返主流 蓄勢攻季線

台股9日由電子股領漲，成交值占比衝高至69.6％、直逼七成比重，除瑞鼎、聯詠等10檔電子股收漲停，台積電、聯發科、鴻海等權值股同步大漲，貢獻台股點數的前十高股全數為電子股，電子重返主流領頭大漲3.25％，距離季線僅有2.6％之遙。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，隨著市場對通膨疑慮減輕，對美國聯準會（Fed）態度出現利空鈍化，台股趨勢已反轉，若能站上季線，且季線開始向上彎，台股長線有機會收復今年來大跌6,000點的失土。

隨著電子連日爆量大漲，帶動台股本周成交值步步高，電子股蓄勢領軍先攻季線，進一步推升台股向季線叩關，投資專家一致看好台股後市。

電子股扮演台股9日勁揚近300點，並站上13,600點大關的重要關鍵，電子類股指數收623.52點，目前電子股季線約在640點，若電子股可攻克季線，則台股將可望重返季線，季線是重返多頭軌道的重要指標。台股9日收13,638點，季線13,971點，相差僅333點，但季線仍向下彎。

據統計，上市電子股9日成交值放大至1,686.12億元，較前一天大增近248億元，電子股占大盤成交值占比衝上69.6％，貢獻台股點數前十高全數為電子股。

其中，台積電以417元大漲18元作收，貢獻指數超過150點，聯發科、鴻海也各貢獻指數16點及約11點，另欣興、聯詠、聯電、國巨、日月光投控、南電、瑞昱等，各貢獻2點～6點以上。

蔡明翰表示，近日台股從底部轉強，美元8日首度跌破季線，股匯同步轉強，帶動外資大舉回頭買超逾241億元；未來若通膨能有效解決，配合電子庫存消化告一段落，看好台股波段反彈行情，明年下半年有可能再挑戰今年18,619點新高；短期內台股能否站上季線備受關注，不排除仍會橫向打底，建議投資人不要追高，留意拉回時再逢低布局。