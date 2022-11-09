外資回頭台股飆火 反攻萬四關注美1數據

外資買盤回來了！9日大舉加碼台股241億元，創近三個月以來最高買超金額，推升加權指數大漲291點，漲幅2.18％，收13,638點。且國際美元指數跌破110，新台幣匯率升勢也不遑多讓，一舉漲破32元大關。展望後市，法人預期在量增價揚的短多趨勢下，若美國CPI低於預期，有望激勵加權指數往上挺進，挑戰萬四關卡。

台股受惠外資回補力道放大，單日買超金額擴增至241.56億元，積極點火權值股，「護國神山」台積電重顯神威，股價上漲4.51％，收在417元，站回400元大關以上，外資買超14,292張，連三日加碼；聯發科也強彈4.84％，收650元，創9月以來新高價位。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，外資今年累計賣超台股1.3兆元，只要有較大買盤回補，就足以推升指數上演跌深反彈行情，而從美股表現來看，道瓊指數上漲幅度大過那斯達克，已有提前反應通膨舒緩跡象，預期美10月CPI若低於市場預期，在7.8％以下，將有機會推升台股進一步往萬四大關靠攏，若在8％或超乎預期，則須留意反彈幅度可能已達滿足點。

此外，在外資積極匯入之下，帶動台灣股、匯市場一路喊衝，匯銀主管認為，美元持續疲軟，統計主要亞幣升勢猛烈，終於見到外資大肆回頭，先前偏惜售的出口商，眼看勢頭不太對，新台幣已站穩31元價位，紛紛積極進場先跑先贏，「結果匯市的美元供給，一下子又有點太多了」，因此，央行反過來進場買匯力穩匯市，使得成交量明顯放大。

台股資深分析師連乾文指出，台股自今年低點以來反彈幅度達千點，回補10月11日跳空缺口，除了有外資大力挹注之外，指標股台積電因輝達A800晶片閃過美禁令紅線，化解訂單下滑危機，是穩定大盤強力彈升的重要因素。

此外，觀察盤面個股開始出現利空不跌，市場氛圍改善，預期後續有基本面的個股可望成為未來多方主流。

蔡明彰也認為，台股今年跌入熊市，高低點落差達6,000點，已嚇退不少股民，目前市場上主要資金勢力剩下外資、投信、政府基金、公司派及市場主力，短線操作策略大多會採取拉抬手中持股，提高股價位階，使得跌深、投機股近期飆漲態勢凌厲，但波段較不容易持久，在正規軍開始歸隊的情況下，業績成長股將有接棒表態機會。