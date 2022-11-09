航運鐵粉中環砍5千張陽明 小賺下船

航運股延續多頭氣勢，今（9）日再獲資金點火，貨櫃三雄長榮（2603）小漲0.68％、陽明（2609）勁揚1.74％、萬海（2615）強漲2.27％，台驊投控（2636）實施庫藏股奏效，漲0.14％，已連四個交易日上漲，短線漲幅近20％，帶領航運類股指數收漲0.93％。

航運類股指數來到153.34點，站穩月線146.25點之上，有望收復近月高點159.24點，下一步挺進季線167.39點；台驊投控董事長顏益財喊話，年底和春節前傳統上會有兩波至歐美的出貨潮，隨著運價有機會止跌，航運股價也可望有激勵行情。

航運反彈波變韭菜逃命潮，被網友戲稱「巨韭」的中環（2323）趁勢下船，昨（8）日公告，子公司中嘉國際投資（股）公司於10月25日至11月8日處分陽明海運（2609）5,110張，平均出場價格約61.77元，高「割」離席，小賺527萬元。

資深證券分析師認為，航運股先前跌深後，盤整時已醞釀反彈力道，受惠第三季財報報喜，短線行情已止跌回升，惟在基本面未改善之前，搶反彈謹慎為宜，建議沿5日線操作。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）