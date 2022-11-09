台積開飆 聯電爆量 驅動IC給力 27檔IN

權王台積電今（9日）漲勢凌厲，收盤大漲18元或4.51％，收報417元，成功帶領台股上攻，加權指數收盤報13,638.81點，漲291.05點，漲幅2.18％，成交量為2,377.95億元。

面板驅動IC雙雄聯詠、瑞鼎昨公布財報，2家前3季大賺4個股本，加上產業谷底即將過去，股價強力反彈雙雙攻上漲停，敦泰、天鈺同樣表現不俗。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計同開、奇偶、金麗科、駿吉-KY等27檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以半導體、電子類股波動最大，分別上漲4.3％、3.25％，紡織類股跌幅明顯，下跌0.51％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有14檔，前12名皆為漲停，依序為同開（3018）、奇偶（3356）、瑞鼎（3592）、光罩（2338）、中視（9928）、海華（3694）、聯詠（3034）、千興（2025）、碩天（3617）、晶睿（3454）、倫飛（2364）、康控-KY（4943）。

上市股今跌幅超過3％的有13檔，收盤跌幅前10名為東明-KY（5538）、廣越（4438）、雷虎（8033）、益登（3048）、和成（1810）、南染（1410）、元晶（6443）、運錩（2069）、誠研（3494）、錼創科技-KY創（6854）。其中，通過國防部審議專案，將進軍國防工業的雷虎為連漲六天後拉回。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、欣興（3037）、群創（3481）、華新（1605）、台積電（2330）、中信金（2891）、臺企銀（2834）、景碩（3189）、陽明（2609）、威盛（2388）。

上櫃有17檔9％以上漲幅，漲幅前15名都觸及漲停，收盤漲幅前十名為益鈞環科*-新（6912）、駿吉-KY（1591）、泓瀚（4741）、神準（3558）、通訊-KY（6404）、金麗科（3228）、營邦（3693）、宏觀（6568）、台翰（1336）、榮昌（3684）、彩富（5489）。

今日上櫃有13檔股票有3％以上跌幅，跌幅前10名有萬國通（9950），1檔跌停，其餘依序為山富（2743）、地心引力（3629）、欣大健康（4198）、叡揚（6752）、兆遠（4944）、元太（8069）、中探針（6217）、松普（5488）、得利影（6144）。

上櫃成交量前10名個股依序為新盛力（4931）、元太（8069）、昇銳（3128）、鈺創（5351）、晶宏（3141）、耀勝（3207）、智擎（4162）、天鉞電（5251）、創惟（6104）、世界（5347）。

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