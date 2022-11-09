11/9上市、櫃企業營運快報

今（11/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.臺企銀(2834)在多元獲利效益顯現、資產品質顯著改善下，2020年10月自結稅後淨利創12.27億元新高，前10月自結淨收益237.38億元、提存前稅前淨利116.24億元、稅前淨利99.91億元、稅後淨利83.16億元，全數改寫同期新高，整體獲利成長動能暢旺。

2.毛利回升，喬山(1736)第三季每股稅後盈餘0.74元，第4季為傳統旺季，營收及毛利率可望持續攀升，營運可望持續創高。

今年以來各大連鎖健身房會員人數持續攀升，顯現這類型的運動消費型態不易受經濟因素影響，反而更容易把處於高壓及期望減少大型支出的人，帶進健身房運動紓壓。

3.在手訂單較月產能高出7到8倍，迅得(6438)明年營運展望樂觀，迅得總經理王年清表示，第4季依往年慣例會略低於第3季，但可望與第2季相近，明年上半年可望比今年上半年好，審慎樂觀看待明年營運。

4.精確(3162)公布10月營收達3.01億元，創史上單月新高，月增48.45％，年增235.09％；累計前10月營收為18.1億元，亦創歷年同期新高，年增70.66％。主要由於塞爾維亞廠產能如期開出，貢獻營收所致。

5.封測大廠日月光投控旗下環旭電子今天公布10月合併營收人民幣70.76億元，較9月78.63億元減少10.01%，比去年同期51.97億元增加36.16%，創同期新高，也是歷史單月第3高。

6.大陸封控影響消費人流、民生購買力下降，鮮活果汁-KY(1256)2022年第3季合併營收15.4億元、營業利益2.73億元、稅後淨利2.53億元，較去年同期分別減少2.09％、26.97％、3.64％，EPS6.57元，年減15.55％。

不過，中國大陸仍是全球最大的新式手搖茶飲消費市場，手搖茶在中國整體餐飲行業中的產業前景持續看好，鮮活每年總產能可達13萬噸優勢，未來將持續優化產線，推升公司營運表現。

7.中菲行(5609)公布前三季財報，累計營收333.05億元，年增30.2％，稅後淨利21.81億元，年增51.8％，每股盈餘為16.03元，營收、稅後淨利及每股盈餘皆創歷史同期新高。其中，第三季營收103.69億元，稅後淨利5.58億元，每股盈餘4.1元。

8.10月消費者物價指數（CPI）2.72％，17項重要民生物資CPI漲幅飆近7％，小民壓力仍重，今天立委關心經濟部有無因應做法。經濟部長王美花表示，該部都有持續監視，確實糧食價格目前沒有降很多，會持續觀察國際成本跟國內價格無不當之處。

9.IC通路商文曄科技（3036）9月起開始認列世健科技營收，10月雖因客戶拉貨動能趨緩，單月營收為575.29億元，月減9.71％，不過仍較去年同期成長56.34％，寫下單月次高；累計前10個月營收為4,712.61億元，年成長32.51％。

展望第四季，公司以新台幣兌美元匯率32.2元計算，預估營收介於1,450～1,550億元，中位數約當年成長16.2％，稅後純益落在9.49～12.83億元，每股純益（EPS）介於1.08～1.46元。