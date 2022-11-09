驅動IC雙雄飆漲停 網友眼尖:這大咖偷吃貨

面板驅動IC雙雄聯詠（3034）、瑞鼎（3592）昨公布財報，2家前3季大賺4個股本，聯詠本益比僅6倍，瑞鼎更只有5倍，加上產業谷底即將過去，股價強力反彈雙雙攻上漲停，敦泰（3545）、天鈺（4961）也分別有1％、4％以上的漲幅。

聯詠昨日舉行法說會，受到庫存修正影響，營收獲利均出現明顯下滑，單季每股純益7.07元，累計前3季每股純益39.32元。聯詠總經理王守仁表示，現在傳統旺季OEM廠已經有開始補貨情況，若大環境無特別變動，將會回復正常季節性景氣循環，希望電視和手機明年首季庫存可回到正常水位。

瑞鼎第3季稅後純益5.5億，季減59％，較去年同期減少56.2％，每股純益7.28元，累計前3季稅後純益年成長12.3％，每股純益46.1元。瑞鼎董事長黃裕國表示，第3季市場急凍，客戶積極調整庫存水位，第3季明顯修正，展望第4季，IT產品仍面臨較大壓力，不過AMOLED TV已經需求回溫，不過降價壓力仍在，期望透過新產品導入刺激買氣。

聯詠近期股價緩步走揚，從9月底最低208元彈至今天漲停285元，彈升幅度37％，不過以前3季每股純益39.32元、估全年賺45元計算，本益比僅6.3倍，聯詠昨外資賣超967張，投信買超774張，自營商買超416張。

特別的是，2周前出具報告看衰聯詠的摩根士丹利（大摩）認為，DDI止穩只是曇花一現，明年第1季將出現新一波價格修正，給予聯詠「劣於大盤」評等，目標價161元。不過眼尖網友發現，近期大摩悄悄買進聯詠，昨天買進454張，累計11月以來已經吃貨1561張。

瑞鼎今爆量拉上漲停276元，到上午11點為止，量能已經達2700張，超過昨天全天1470張。以瑞鼎今年估可賺51元計算，本益比僅5.4倍，外資昨賣超瑞鼎244張、投信小賣12張，自營商小買5張，法人估，外資今反手買超的機會大增。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）