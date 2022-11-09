11/9盤中熱門焦點股

今（11/9）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）前三季EPS 46.1元 瑞鼎股價登頂吐悶氣

面板驅動IC廠瑞鼎（3592）8日公告第三季合併營收39.04億元，較上季及去年同期均下滑逾4成，歸屬母公司稅後純益5.50億元，與上季相較下滑近6成，每股淨利7.28元。第四季因為面板廠仍在減產及系統廠持續去化庫存，法人預期瑞鼎出貨續減，要等到明年第二季才會重拾成長動能。

受惠景氣將觸底反彈，且前三季EPS仍高達46.1元，加上本益比偏低與明年可配發的現金股利可期下，使瑞鼎股今開出高盤後，僅在五分鐘內即強勢登頂，表現出色。

瑞鼎第三季合併營收季減44.4％達39.04億元，較去年同期減少42.1％，毛利率季減5.2個百分點達37.5％，較去年同期下滑8.8個百分點，營業利益季減61.3％達4.48億元，較去年同期減少69.8％，因認列匯兌收益，歸屬母公司稅後純益季減59.0％達5.50億元，與去年同期相較減少56.2％，每股純益7.28元。

瑞鼎前三季合併營收186.26億元，與去年同期相較成長2.5％，平均毛利率年增0.8個百分點達42.6％，營業利益31.39億元，較去年同期下滑14.7％，歸屬母公司稅後純益34.68億元，較去年同期成長12.3％，每股純益46.10元，前三季獲利賺逾4.5個股本。

至於市場關心的庫存問題，瑞鼎第三季出貨量明顯下滑，季底庫存水位來到43.56億元創下新高。瑞鼎已開始減少對晶圓代工廠投片，同時下修對封測廠的下單，法人預期庫存會在第四季出現緩降，明年上半年會有較大的庫存下修，營運也將因此重拾成長。

瑞鼎10月合併營收月增14.5％達到13.60億元，較去年同期減少36.6％，累計前十個月合併營收為199.86億元，較去年同期下滑1.6％。由於上游面板廠仍然在減產，系統廠庫存去化尚未結束，面板驅動IC第四季旺季轉淡，客戶拉貨動能疲弱，法人預期瑞鼎第四季出貨量續降，明年第二季才會止跌回升。

雖然面板驅動IC需求仍未脫離谷底，但近期各家手機廠的明年新機將提高OLED面板搭載率，法人看好OLED面板驅動IC營收占比最高的瑞鼎，將在智慧型手機市況復甦之際受惠最大，而未來幾個季度的營運也不致於受到太大衝擊，並且預期明年第二季後的成長動能會優於其它競爭同業。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（2）前十月營收已超越2021年實績 欣興強彈

IC載板大廠欣興8日公布10月營收133.76億元、較9月微減1.23％、年增33.1％，創單月歷史次高，累計前十月營收達1,171.75億元、年增39.42％，超越2021全年表現，今年營收創新高達陣。

展望後續董事長曾子章指出，儘管大環境仍有諸多不利因素存在，市場需求受到不小影響，但預期欣興第四季表現不會太差，有望與第三季持平或略為成長。

基本面利基激勵欣興股今開高趨堅，迄上午9：30的市價暫報140元，勁揚5.26%，表現不錯。短中期均線5日、月線與季線有機會黃金交叉，波段行情值持續追蹤。

儘管市場雜音頻傳，但ABF需求依舊強勁，欣興第三季營收、獲利仍創下新高，稅後純益85.62億元、每股盈餘5.8元。累計前三季稅後純益達222.58億元、年增170.58％，每股純益15.09元，前三季賺逾1股本。

在載板需求維持強勁以及新產能開出帶動下，欣興今年在載板仍保持大幅度的成長。前三季產品組合為，載板66％最大、HDI 20％、PCB 11％、FPC 2％，其中載板以金額來看，較去年同期大幅成長74％。

曾子章表示，黑天鵝干擾下，從第二季開始，客戶需求持續在變化，有的減少、有的放緩，但也有還在排隊的可以往前遞補，隨著美國下的緊箍咒越多，預期影響會像海浪一樣一波一波過來，各家要努力應對。

現階段來說，還是持續有在排隊，但隊伍比以前縮短，各家調整狀況不一樣，所以公司也在加速盤點客戶需求狀況。

整體來說，樂觀的看2023年第二季、第三季市況就會逐漸回復，悲觀的要到2024年初，因此公司也會動態調整資本支出及開新產能的規劃。（工商時報 王賜麟、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨獲三大法人合計買超12657張，另決議Q3美股配息2.75元，昨夜ADR大漲3.6%，盤初股價開高漲至408元。

2.聯詠(3034)：大尺寸面板有急單，第4季營收力拚季增2%，買盤追搶攻漲停。

3.瑞軒(2489)：業外挹注Q3轉盈，每股盈餘1.29元，一度亮燈漲停，重返10元票面。

4.晶睿(3454)：10月營收月增42%締新猷，買盤拉抬快攻漲停，改寫8年半高價。

5.奇偶(3356)：前三季獲利7389萬元，每股賺0.82元，昨獲外資買超3349張，今急拉鎖漲停，站上逾5年半新高價。

6.高力(8996)：兩大產品銷量成長，10月營收獲利登峰，早盤應聲走高並觸漲停。

7.欣興(3037)：10月營收逾133億元，創同期新高，股價太委屈，多方攻漲4.5%，叩關140元。

8.海華(3694)：前三季獲利2.13億元，每股賺1.39元，盤初快攻漲停，攻上2個月高。

9.神準(3558)：前三季獲利7.4億元，每股賺15.08元，買盤敲進亮燈漲停，收復200元、季線與半年線。

10.智伸科(4551)：醫療、汽車事業雙引擎發動，今年EPS上看12元創高，不甩外資連日擴大賣超，盤初開高急漲逾6%，衝上季線。

11.為升(2231)：擬砸25.26億元的資本支出擴產，預估兩年後營收將大爆發，但多頭不賞光，股價開高走低。

12.東明-KY(5538)：前三季每股盈餘3.6元，優於去年同期的2.86元，惟盤初遭空頭重砲猛轟，股價重挫近6%，短均盡失。

13.永新-KY(4557)：10月營收年增88.43%、前10月增77.6%，盤初股價續漲逾3%，挑戰季線反壓。

14.金像電(2368)：前10月營收寫同期新高，三大法人昨日買超2331張，股價吃補大漲約3%。

15.旭暉應材(6698)：10月營收1.35億、年增66.98%，5日線附近成支撐，一度大漲4%。

16.台玻(1802)：產品價格、需求增加，Q4營收獲利看好，股價修正結束攻高2%。

17.隆大(5519)：前三季EPS 3.1元，較去年同期倍增，量價齊揚，漲幅約3%。

18.國巨(2327)：三大法人齊買超，高檔整理結束再衝一波，早盤突破400元創減資掛牌後新高。

19.精確(3162)：受惠大陸電動車市旺，10月營收創高、Q4樂觀。早盤一度漲逾5%，收復月線及半年線。

20.華新(1605)：Q3業外吃補＋Q4回溫，外資連2日買超破萬張，今早彈漲3.6%。

21.建碁(3046)：打近電動車充電樁供應鏈吸睛，前10月營收年增近36%，站16年來新高，早盤放量漲逾2.5%。

22.加百裕(3323)：Q3雙率雙升，儲能領域發展看俏，今早吸引買盤卡位、漲幅達7%。

23.聯發科(2454)：天璣9200旗艦晶片搶先問世，股價續漲3.5%至642元波段新高。

24.台塑(1301)：10月營收月減6.7%、年減31%，股價開低相對弱勢。

25.長榮(2603)：前三季每股賺68.88元，外資近期偏多，股價維持150元附近高檔。

26.長榮航(2618)：解封預期，法人重新站買方，股價續揚。

27.威盛(2388)：Q3每股賺0.41元，搶攻智能運用、ASIC 接單看增，早盤一度漲逾2%。

28.晶宏(3141)：面板驅動IC族群利多連動，股價一度大漲7%。

29.瑞鼎(3592)：低檔買盤進駐，股價開高走高強勢漲停。

30.矽創(8016)：前三季每股盈餘27.02元，面板第四季有撐。股價漲幅達6%。

31.智原(3035)：10月營收年增33.25%，訂單能見度到2023年，股價續穩在150元高檔。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）明年Q1庫存回復正常 聯詠展歡顏

面板驅動IC大廠聯詠8日召開法說會，第三季受到庫存修正影響，營收及獲利均明顯下滑，單季每股淨利7.07元，累計前三季每股淨利39.32元。聯詠總經理王守仁表示，OEM廠針對傳統銷售旺季已有補貨情況，若大環境無大變動，聯詠營運會回復正常季節性景氣循環，而因嚴控晶圓投片，希望電視和手機明年第一季庫存回到正常水位。

消息面激勵聯詠今開高之後欲小不易，迄上午9：39市價已呈大紅燈籠高高掛榮景，報285元，短期不排除有機會續向填息之路邁進，波段值持續追蹤。

王守仁表示，OEM廠針對傳統銷售旺季已有補貨情況，但仍得觀察後續拉貨力道，若大環境無大變動，明年聯詠的營運有機會恢復到正常季節性景氣循環狀態。至於庫存金額與天數，因嚴格管控晶圓投片，第四季金額會進一步下降，以目前庫存去化情況來看，希望電視和手機在明年第一季的庫存回到正常水位，但真正需求還要看大環境。

聯詠第三季合併營收195.64億元，歸屬母公司稅後純益季減49.3％達43.05億元，較去年同期減少64.9％，每股純益7.07元。累計前三季合併營收875.37億元，較去年同期減少11.4％，歸屬母公司稅後純益239.27億元，較去年同期減少14.3％，每股純益39.32元。

聯詠預期第四季在新台幣兌美元匯率32元假設下，合併營收介於188～200億元之間，約季減3.9％到季增2.2％，中間值約與第三季相當，毛利率約介於38.5％～45.5％之間，營業利益率介於18.5％～21.5％之間。法人表示，聯詠第四季營運已有落底跡象。

王守仁表示，大環境仍持續受通膨、升息、戰爭等影響，不確定性仍高，且消費性電子需求疲弱，面板廠還在進行庫存去化並進行生產調整，面板報價因而有逐漸止穩跡象。OEM廠為了傳統的季節性銷售旺季有開始進行補貨，但實際拉貨力道要觀察終端銷售情況決定

對於明年展望，王守仁表示，明年第一季因為農曆假期與工作天數減少，是傳統淡季，觀察點則有產業庫存、通膨控制、市場需求可否在三月回升等三大方向。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（5）10月營收登峰+Q4毛利率看升 胡連防短多鈍化

電動車品牌大廠訂單強勁，端子廠胡連(6279)前3季每股盈餘達7.74元，優於市場預期，10月合併營收達6.72億元，創下單月歷史新高，由於第4季為傳統旺季，胡連第4季營收及毛利率可望超越第3季再向上攀升，早盤股價強勢走高。

不過，胡連股前波在170元以上套牢不少浮額，仍需時間予消化沈澱，今開高之後，最高點雖觸及164元，大漲7元，但中場之後逐漸回落至157元平盤附近，顯示短多利基似有鈍化跡象。業內人士指出，該股波段或無礙，短線未脫趨堅整理格局。

比亞迪及美系電動車大廠訂單強勁，且銅價下跌，胡連第3季營運回神，第3季合併營收為17.82億元，季增26.21%，為單季歷史新高，營業毛利為5.41億元，季增37.96%，單季合併毛利率為30.38%，季增2.58個百分點，營業淨利為2.99億元，季增60.71%，稅後盈餘為4.6億元，季增3.4倍，單季每股盈餘為4.62元；累計前3季稅後盈餘為7.71億元，年增38.25%，每股盈餘為7.74元。

由於進入傳統旺季，胡連10月合併營收達6.72億元，月增4.41%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為52.04億元，年成長31.68%；法人預估，胡連第4季營收及毛利率可望超越第3季再向上攀升。（時報資訊 張漢綺；工商時報 數位編輯）

（6）台積電股價重登400元關卡 市值回升至10.46兆元

台積電股價持續走高，今天開盤跳空突破400元關卡，達403.5元，而盤中最高點也一度觸及409元，市值回升至10.46兆元。

美國舉行期中選舉，美股8日持續收高，道瓊指數上揚333.83點，漲幅1.02%；那斯達克指數上漲51.68點，漲幅0.49%；費城半導體指數上漲52.764點，漲幅2.15%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.26美元，漲幅3.6%，收在65.02美元。以台積電8日收盤價399元計，台積電ADR溢價約4.49%。

台積電今天股價同步走高，開盤突破400元關卡，達403.5元，為10月20日以來首度重登400元之上，之後穩步趨堅，市值迅即回升至10兆元之上，盤中最高價一度觸及409元。

受智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，台積電短期將面臨7奈米及6奈米客戶庫存修正，不過，隨著超微（AMD）、聯發科（2454）等客戶陸續推出5奈米及4奈米新產品，有助支撐台積電先進製程產能利用率。

法人預期，半導體產業景氣可望於明年上半年落底，台積電挾技術領先優勢，明年可望快速復甦，並維持成長趨勢。外資近日對台積電轉賣為買，連續2個交易日共買超逾2萬張。（中央社）

（7）聯發科旗艦天璣9200報到 2外資來讚聲

聯發科(2454)發布最新旗艦5G SoC天璣9200，2家外資也出具最新研究報告，多肯定其在旗艦晶片市場的積極態度，也看好聯發科未來幾年在旗艦5G SoC市場市占率將持續成長，歐系外資重申聯發科買進評等、目標價815元，美系外資則維持聯發科加碼評等、目標價750元。

歐系外資表示，聯發科發表第二款旗艦5G SoC天璣9200，該晶片組是全球首款基於台積電(2330)第二代4奈米移動平台構建的5G解決方案。八核核心天璣9200採用ARM的第二代ARMv9架構，包含1個Cortex-X3主內核、3個Cortex-A715內核和4個Cortex-A510效率內核，可提供較前一代天璣9000達10%以上的性能提升和25%的低功耗。不僅如此，在聯網部分，天璣9200支援5G毫米波，更是全球第一個具有Wi-Fi 7功能的手機晶片組，該晶片組還帶來了藍牙LE音頻 支持最新的Auracast廣播音頻。

歐系外資表示，透過聯發科新的天璣9200，看到了其在高端5G智慧手機SoC在2023年的增長機會，聯發科在2019年推出旗艦/高端 SoC(天璣9000/8000)，2022年在大陸智慧手機OEM市占率逾10%，相較於整體5G SoC的市占率逾50%，還有很大的成長空間，另外，三星內部晶片解決方案(LSI)在產品升級方面面臨一些執行問題，這可能為聯發科在未來幾年創造一些機會。大陸智慧手機原始設備製造商第四季應該仍處消化庫存階段，但預計明年第一季就會開始好轉，現階段重申聯發科買進評等、目標價815元。

美系外資表示，聯發科第二代旗艦5G SoC天璣9200，預計搭載天璣9200的智慧手機終端將11月底推出，多家OEM客戶，包括Vivo、Oppo、小米、傳音、華碩、榮耀等，也表示有可能採用天璣9200。聯發科積極打進潛艦市場，預估2022年出貨量落在400~500萬，看好聯發科在2023年、2024年在旗艦市場將會有更高的市占率。總體來說，聯發科對天璣9200的規畫相當積極，發布會上展示了一貫的旗艦產品路線圖。不僅如此，該外資也預計Android供應鏈將在未來三到六個月看到補貨需求。

美系外資表示，天璣9200搭載毫米波技術，儘管這在大陸OEM非主要賣點，但是相信它可以幫助聯發科擴大其美國市場的旗艦客戶群，相信聯發科擁有堅實的旗艦SoC設計藍圖，未來幾年旗艦的市占率將持續增長，故維持聯發科加碼評等、目標價750元。（時報資訊 王逸芯）

（8）高息ETF資產護城河 8小福同步翻紅

全球金融市場飽受高通膨及急遽升息影響，在11月FOMC會後，主席鮑威爾預告不會太快停止升息，且終點利率將較預期更高，市場咸認代表經濟軟著陸的可能性縮小，恐拉長股市震盪時間。投信法人認為，高息ETF具有息收保護概念，波動度亦相對低，是存股好選擇。今早台股掛牌的8檔高息概念ETF，全數翻揚；其中以00878成交量最大，而0056的漲幅領先。

00907永豐優息存股ETF經理人張怡琳指出，依證交所9月公告定期定額交易戶數統計，交易戶數排行前10名的個股，高達8成是傳產或金融類股，顯示傳金類股多具備公司獲利相對穩、股價波動較緩和等優勢，加上股利配發趨勢穩定的特性，在通膨高漲、經濟前景不明之際，深受存股族喜愛。

張怡琳說，沒時間研究或對選股沒有把握的投資人，不妨直接投資以傳金類股為主的高股息ETF，既顧息收也降波動。以00907永豐優息存股ETF(追蹤的「特選臺灣優選入息存股指數」為例，今年以來至10月底止，台灣加權指數波動度超過20%，但以傳金類股為主的臺灣優息存股指數，波動度僅16.8%，抗震力明顯更勝一籌。

8檔台股掛牌的高息ETF包括:永豐優息存股(00907)、富邦特選高股息30(00900)、元大高股息(0056)、富邦臺灣優質高息(00730)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、國泰股利精選30(00701)、FH富時高息低波(00731)等。（時報資訊 任珮云）

（9）10月吃「虧」 中信金淚別5日線

外資減持中信金(2891)股票，10月外持有中信金比重降至4成以下；今早受到10月單月虧損逾33億元影響，股價一早跌破5日線。雖然外資站在賣方，但近期投信法人則是逆勢加碼，此外，千張大戶高持股達76%。

中信金10月份自結盈餘，10月份單月稅後虧損為33.83億元，累計前10月合併稅後盈餘336.66億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.67元。

中信金表示，10月份子公司中國信託商業銀行放款動能良好，因此備抵提列較多而影響當月獲利，但預期將可帶動未來獲利成長；另一方面，受到子公司台灣人壽保險公司防疫險理賠損失的影響，影響中信金控單月獲利。

與2021年同期相比，銀行業務放款動能持續成長，且受惠於外幣放款佔比增加及利差持續擴大，使淨利息收入成長力道強勁；保險業務於傳統型銷售動能持續成長，同步帶動傳統型新契約價值增加。（時報資訊 任珮云）