台積電Q3配息2.75元

晶圓代工龍頭台積電8日召開季度例行董事會，會中決議通過今年第三季盈餘配發每股2.75元現金股利，同時決議核准資本預算約57億1,719萬美元。

台積電已公告第三季合併營收6131.42億元，歸屬母公司稅後淨利2808.66億元，同步創下歷史新高，每股淨利10.83元優於預期，單季獲利賺逾一個股本。雖然第四季產能利用率下滑，但受惠新台幣匯率趨貶，第四季合併營收可望續締新猷。

台積電8日召開季度例行董事會，會中核准第三季盈餘配發每股現金股利2.75元，其普通股配息基準日訂定為2023年3月22日，除息交易日則為2023年3月16日，並於2023年4月13日發放。

台積電董事會亦核准資本預算約57億1,719萬美元，約折合新台幣1,829億元，內容包括建置及升級先進製程產能、建置特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工程、2023年研發資本預算與經常性資本預算、以及2023年資本化租賃資產。

台積電預期第四季合併營收介於199～207億美元之間，在新台幣兌美元匯率31.5元假設下，約折合新台幣6,268.5～6,520.5億元，較第三季成長2.2～6.3％。台積電指出，第四季市場對台積電領先業界的5奈米製程的需求持續增加，進而平衡了終端市場需求轉弱及客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，預期台積電的業績將持平。

考量到近期市場不確定性，台積電宣布將今年資本支出由原本預估的400億美元下修10％至360億美元，這項改變的其中一半原因是來自基於目前中期展望的產能優化，另一半則是由於持續面臨的機台交付挑戰。台積電預期客戶及生產鏈庫存已在第三季觸頂，第四季開始下降，明年上半年產能利用率將受影響而下滑，但庫存將逐步回到季節性正常水準，重申明年仍會是成長的一年。

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