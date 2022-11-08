利空不跌！台股闖2大魔王關 年底衝萬四

台股8日續演股匯雙漲好戲，加權指數量價齊揚，法人看好，美國期中選舉、10月消費者物價指數（CPI）兩變數，對台股有高機率形成正面影響，預期台股本周便有望填補10月11日跳空缺口，且台積電重返400元，順利通過「兩大魔王關卡」，年底還有望衝「萬四」。

台股11月來反彈氣焰強，自10月25日低點12,629.48點起漲來，已累計大漲逾700點，8日更在美股續漲信心提振下，終場勁揚124.03點，漲幅0.94％，以13,347.76點作收。

大盤笑納第七根紅K，月線順利翻揚，續朝季線14,001.24點挑戰，成交量也達2,258.55億元，創近三周來新高；櫃買指數則表現較為弱勢，終場翻黑下跌0.12％，終結連六漲。

台股10月11日空方缺口有壓，加權指數8日盤中最高達13,389.25點，未觸及當時黑K高點13,394.12點，台積電大漲2.31％雖突破月線，惟盤中最高價止步於399.5元，在400元整數關卡前仍躊躇，形成台股現階段「兩大挑戰」。

不過，第一金投顧董事長陳奕光、富邦投顧董事長蕭乾祥均認為，跳空缺口雖有短壓，惟10月7日成交量僅約1,652億元，台股8日成交值已逾2,200億元，震盪克服「問題不大」，且台股受惠跌深、利空淡化、第三季財報行情、新台幣回升「四大利多」助威，年底台股應有衝「萬四」潛力。

三大法人8日合計買超95.71億元，外資繼前日轉買後，再加碼90.12億元，投信也買超14.19億元、連九買，自營商轉賣8.48億元；八大官股則是連兩日調節、賣超8.99億元。

展望後市，投資人密切關注美國期中大選、10月CPI「兩大焦點」，市場憂慮通膨率若高於預期，恐導致美國聯準會（Fed）12月續升3碼，惟陳奕光認為，CPI數據去年基期高、研判高於市場預期機率不大，整體而言兩大變數對台股影響是正面多於負面。

台新投顧副總經理黃文清也表示，現階段通膨有趨緩跡象，若10月CPI數據可傳達出通膨自高檔回落訊號，將有利台美兩地股市續強。

蕭乾祥則指出，兩事件對於目前信心略偏低迷的台美股市，雖會造成短線震盪，惟若市場持續以利空不跌反應，後續投資人便不需再過度悲觀。

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