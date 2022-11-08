底部現形！台積反攻400元 大摩喊價720元

台積電股價於400元下方蟄伏半個月，8日終於展現收復整數大關氣勢，呼應外資圈近期密集提出的「底部布局論」，花旗環球證券認為，台積電基本面與蘋果新舊產品交替相關，預期明年第二季落底，就算眼前充斥總經變數，台積電明年獲利仍將相對穩定。

台積電8日上漲2.31％，終場收399元，離400元大關一步之遙。在國際資金回頭買超，連二個交易日共買超逾2萬張的加持下，股價似有打底後反攻跡象，給多頭注入一劑強心針。

外資底部布局論風向是由花旗環球證券與摩根士丹利證券所攜手帶起，二大外資日前以最保守的條件作為假設情境，就算台積電面臨毛利率壓縮、產能利用率下滑，或是來自英特爾貢獻低於預期等不利情況，悲觀狀況的合理股價尚有370元至380元，巧的是，本波股價最低點就落在370元，足見外資本次預測之精準。

花旗環球維持對台積電「買進」投資評等，推測合理股價570元。摩根士丹利、高盛證券近期亦重申看好台積電，推測股價預期分別是720元與550元。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，自從台積電法說會結束後，投資者普遍專注於明年營運前景，核心議題包括基本面究竟是第一季或第二季落底，以及隨著PC、智慧機、消費性電子產品需求疲弱，台積電能否在下行循環中保持亮麗營運，部分機構法人甚至擔憂地緣政治對台積電造成的風險。

根據花旗環球觀察，蘋果在智慧機與PC市場持續提高市占，伴隨對半導體內含價值提升，判斷台積電蘋果相關業務今年的成長性達4成，優於公司所有業務的平均值。然而，考慮到經濟衰退的潛在風險，要是台積電蘋果業務明年上半年成長放緩，也不會感到太意外，畢竟在疫情發生之前，台積電營收就與第一季的iPhone季節性調整、第二季的新舊機種轉換高度相關，通常在第二季才會步出谷底。

花旗環球最新研判，台積電明年第一季營收可能季減9％，第二季則將會在持平至微幅下跌之間，並看好台積電2024年挾強勁的N3E製程產線加持，營收與獲利年增率復甦將十分有感，同時，就算台積電明年資本支出可能下滑到320億美元，然其3奈米製程進度仍按表操課，至2024年底前可達到每月10萬片產能。

外資估算，台積電明年每股稅後純益37.33元，較今年的38.14元微幅下滑，但到了2024年將迎來新一輪爆發式增長，EPS將年增22.6％、締造驚人的45.77元新記錄。

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