台積反攻400元 外資：基本面明年Q2落底

台積電股價於400元下方蟄伏半個月，8日終於展現收復整數大關氣勢，呼應外資圈近期密集提出的「底部布局論」，花旗環球證券認為，台積電基本面與蘋果新舊產品交替相關，預期明年第二季落底，就算面前充斥總經變數，台積電明年獲利仍將相對穩定。

台積電8日上漲2.31％、終場收399元，離400元大關一步之遙。在國際資金回頭買超，連二個交易日共買超逾2萬張的加持下，股價似有打底後反攻跡象，給多頭注入一劑強心針。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，自從台積電法說會結束後，投資者普遍專注於明年營運前景，核心議題包括基本面究竟是第一季或第二季落底，以及隨著PC、智慧機、消費性電子產品需求疲弱，台積電能否在下行循環中保持亮麗營運，部分機構法人甚至擔憂地緣政治對台積電造成的風險。

根據花旗環球觀察，蘋果在智慧機與PC市場持續提高市占，伴隨對半導體內含價值提升，判斷台積電蘋果相關業務今年的成長性達4成，優於公司所有業務的平均值。然而，考慮到經濟衰退的潛在風險，要是台積電蘋果業務明年上半年成長放緩，也不會感到太意外，畢竟在疫情發生以前，台積電營收就與第一季的iPhone季節性調整、第二季的新舊機種轉換高度相關，通常在第二季才會步出谷底。

花旗環球最新研判，台積電明年第一季營收可能季減9％，第二季則將會在持平至微幅下跌之間。

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