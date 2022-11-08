選舉行情點火 13檔短線漲3成 這2檔飆60％

美國10月非農就業人口數新增26.1萬人，雖高於預期的20萬人，惟仍較前月的26.3萬人低，且10月的失業率也意外升高至3.7％，市場解讀，美國聯準會（Fed）大幅升息有效，12月升幅有機會降至2碼，利空出盡之下，美股應聲大漲。

台股連兩日收紅，站穩月線之上，加權指數今（8）日收在13,347.76點，延續11月落後補漲行情，短線可期待13,500點的收復，並靜待10日即將公布的美國10月消費者物價指數（CPI），若年增率可以低於市場預期的8％，上攻萬四點有望。

在內資點火、補漲行情下，中小型股直接受惠，也為台股加溫選舉行情，盤點近30個交易日，漲幅超過30％之上市櫃個股，包括華經（2468）65.71％、東碩（3272 ）64.32％、新盛力（4931）46.53％、雷虎（8033）44.54％、科嘉-KY（5215）41.61％、淇譽電（6247）39.73％、倫飛（2364）39.72％、麗臺（2465）38.03％、億杰（3089）35.92％、高力（8996）35.81％、勝品（6556）35.35％、建碁（3046）34.67％、正淩（8147）31.55％等13檔。

統一投顧董事長黎方國表示，台股有機會持續反彈，目前站穩月線，下一個關卡是季線，在近日來上漲有量，且有市場主流，有題材的情況下，短線反彈可望持續，有機會挑戰季線，至於美國期中選舉後政策是否改變，及推行改變的政策，則將會牽動後續的行情表現，萬一出現市場預期外的選舉結果，則要小心反彈恐有提早結束的可能。

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（旺得富理財網 黃順德）

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