航運起風！貨櫃散裝輪漲 外資為何猛敲？

上海出口貨櫃運價指數（SCFI）報價連20周下跌，惟波羅地海指數（BDI）中止連12跌，市場人士認為，主要是貨量不足，引發殺價搶貨，預期國曆、農曆年前，歐美會趕在亞洲生產基地放長假前拉貨，若貨量足，加上艙位調控，運價有機會止穩；航運類股指數連四彈，今（8）日由貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）領漲，更成為大盤撐盤要角。

統一投顧董事長黎方國表示，近日來上漲有量，且有市場主流，有題材的情況下，短線反彈可望持續，有機會挑戰季線，在搶反彈的過程中，包括主流的IP股、跌深的航運股、新能源車、伺服器等可以留意。

籌碼面來看，外資近30個交易日已回補陽明36,541張、萬海25,309張、長榮24,992張，即便消費需求減弱，受到通膨、升息等影響旺季不旺，航運類股偏空但已「跌深」，外資仍逆風逢低加碼。

以基本面觀察，長榮海運第三季稅後盈餘繳出1,006.98億元、年增26％亮眼成績單，連三季「海」賺千億元，若以減資後的21.16億股（即股本211.6億元），每股獲利高達143.8元，成為史上首家EPS破百的航運股；貨櫃三雄前三季獲利已超過去年一整年獲利，全年度有望挑戰稅後純益達6,000億大關，若以去年配息率四、五成概算，配息總金額有機會超過3,000億元。

攬貨業龍頭台驊控投（2636）董事會日前宣布執行買回一萬張的庫藏股，捍衛股價，是繼航空貨攬業者中菲行（5609）之後，第二家實施庫藏股的航運股，顯見股價已超跌，公司派決定「自己股價自己救」。

散裝航運一哥慧洋-KY（2637）自結前10月稅前淨利破百億元創新高，獲利超越去年全年，前三季合併營收196.62億元，歸屬母公司業主稅後淨利94.88億元，每股稅後盈餘高達12.71元；散裝航運第四季為傳統北美穀物、冬季煤礦等出貨旺季，預期未來兩個月大宗原物料運輸需求持穩。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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