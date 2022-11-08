外資買超90億 台股衝萬四看2關鍵

拜登期中考會pass？外資連2買超182.87億元

美國期中選舉鳴槍，市場看好美股選後正向機率大，台股有望風生水起，連兩日強彈逾百點，今日放量收復13,300關，拉出一波日K連7紅氣勢。今日外資（不含外資自營商）買超90.8825億元，投信買超13.4461億元，自營商賣超8.4744億元，三大法人買超95.85億元。外資7日終結連四日賣，為11月首度偏多操作，累計連2日買超達182.87億元，台股最強啦啦隊投信連9買，累計買超99.46億元。

拜登期中考成績單即將揭曉，美股連2紅表態，台股多頭氣勢如虹，權王台積電（2330）號召半導體族群扮領頭羊，IC設計、載板、PCB、航運股遍地開花，推升指數一度攻上13,389.25點、大漲逾150點，攻克13,300關，再創近1個月新高，終場加權指數上漲124.03點為13,347.76點，成交值放大至2,227.14億元。櫃買指數翻黑下挫0.2點或0.12％，收在172.75點，整體相對弱勢。

權值股今日扮領攻要角，台積電要大陸客戶簽免責聲明以免誤觸美晶片禁令，多方注入強心針，股價強彈2％收在399元，400關臨門一腳，愛普（6531）、世界（5347）跟進走高，國巨（2327）、矽力-KY（6415）、華碩（2357）、研華（2395）等同步勁揚，聯發科（2454）、鴻海（2317）、聯電（2303）、大立光（3008）力守平盤。

高價股漲跌互見，股王信驊（5274）漲多回檔下挫5％痛失股王寶座，世芯-KY（3661）跟進翻黑800關得而復失，亞德客-KY（1590）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）、富邦媒（8454）、祥碩（5269）相對有撐。

面板驅動IC廠裁員傳聞虛驚一場，天鈺（4961）及敦泰（3545）亮燈漲停鎖到底，聯詠（3034）、矽創（8016）、瑞鼎（3592）聞訊股漲。ABF載板供需續吃緊獲外資喊買，三雄欣興（3037）、景碩（3189）及南電（8046）聯袂走高約2-4％不等。

航海王多頭氣盛，長榮（2603）Q3獲利符預期，領漲貨櫃三雄陽明（2609）及萬海（2615）同步收紅，航空雙雄中華航（2610）、長榮航（2618）同步高飛，台驊投控（2636）受惠獲利亮眼及庫藏股雙引擎點火勁升3.8％，正德（2641）前三季賺贏去年全年，EPS達4.15元創新高，剽悍收高6％。

分析師指出，台股短線買盤回籠，指數創近期反彈高點；惟美國期中選舉在即，CPI數據本周將出爐，恐左右美股及台股走勢。就股市而言，一旦選舉的不確定性消除，可望呈現正向反應，台股相對美股有落後補漲空間，加上投信年底作帳行情，萬四關卡不是夢，類股可望輪流反彈，下檔支撐提高至12,800點。

元大投顧表示，聯準會升息方向已定，市場對12月升息毫無懸念，也不擔憂美國期中選舉造成執政黨跛腳，無礙10月中旬展開的美股反彈，台股也順勢做多縣市長選舉行情，操作上宜逢低加碼，掌握短多行情。

（ 時報資訊 龍彩霖 ）

台積電2天漲17元逼近400元關卡 台股重回13,300點

美股齊漲及費城半導體勁揚2.18%，激勵台積電今天上漲9元，逼近400元整數關卡，並帶動台股收盤價量齊揚，上漲124點，重回13,300點之上。

加權指數終場收在13,347.76點，上漲124.03點，漲幅0.94％，成交值放大至新台幣2,227.14億元，連兩個交易日成交值在2,000億元之上，8大類股全面收紅。

晶圓代工龍頭台積電盤中高點來到399.5元，逼近400元關卡，終場收在399元，勁揚2.31％；蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤上揚25元，高點來到1,950元，終場收在1,930元，僅小漲0.26％；鴻海今天狹幅整理收在100元平盤價位。

IC設計大廠聯發科早盤一度上攻632元，上揚12元，但終場以平盤620元作收；祥碩早盤一度大漲8.21％至672元，終場壓回收在625元，小漲4元。

貨櫃三雄在長榮公布季報後呈現跌深反彈，長榮、陽明、萬海今天分別收在147.5元、63.4元及70.4元，漲幅分別為2.79％、1.77％及0.57％。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股近期走勢仍看美股，外資已有回流跡象，現階段最重要的觀察指標是半導體相關產業的庫存消化；至於美國即將公布消費者物價指數（CPI），因聯準會升息態勢並無新變化，影響程度降低。

（中央社）