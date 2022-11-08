外資續挺鴻海 法說關注6焦點

鴻海(2317)2022年10月營收改寫歷史次高，表現優於市場預期。儘管鄭州廠區為控制疫情而降載生產，多家外資出具報告力挺，仍看好第四季營收可達成市場預期，長期營運展望仍穩健，均維持「買進」或「加碼」評等、目標價145～146元不變。

鴻海10月自結合併營收7765.76億元，月減5.56％、年增達40.97％，創同期新高、歷史次高。美系外資指出，鴻海10月合併營收達成市場季營收預期共識約40％，顯示蘋果iPhone 14 Pro／Pro Max需求強勁，以及鄭州疫情影響有限。

由於鄭州廠2日起進入7天靜態管理期，美系外資預期鴻海11月營收受生產損失和零部件供應限制影響最大。不過，美系外資認為展望調降為集團「內部」目標，鴻海仍將致力實現第四季營收季增約8％預期，若無疫情影響將表現更好，維持買進評等、目標價146元。

鴻海將於10日召開線上法說，美系外資預期投資人主要關注6點，包括鄭州廠區狀況、需求及客戶訂單預期是否變化、12月是否在鄭州或透過深圳等其他廠區彌補生產損失、稼動率下滑和招聘／物流成本上升對毛利率潛在影響、對競爭市況影響、及在印度的擴產計畫。

日系外資亦持相同看法，認為儘管疫情影響可能造成波動，但依鴻海10月營收表現，仍有望達到第四季預期。儘管近期受疫情不利影響，但仍看好鴻海長期業務後市，預期在需求穩健、產品結構改善及內部優化帶動下，鴻海今明2年營業利益將維持穩健成長。

日系外資亦看好鴻海在電動車業務方面的強勁進展，並預期將貢獻鴻海明後2年營收約1～3%，且若取得任何重大專案、或量產進度更快，將進一步帶動出貨量提升，認為目前本益比9倍的鴻海風險回報率具吸引力，維持「買進」評等、目標價145元不變。

另一家美系外資亦指出，鴻海10月營收表現優於美系外資預期8％。鄭州廠疫情影響第四季營運展望，若以鄭州廠11、12月iPhone出貨全面喊卡的最壞情況分析，預估對鴻海第四季營收影響高達2成。不過，仍維持「加碼」評等、目標價145元不變。

（時報資訊 林資傑）