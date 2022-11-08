11/8盤前｜防土建融變爛尾樓 行庫祭5禁令

本日重要投資情報：

（1）避免土建融變爛尾樓 行庫祭五大禁令

（2）外資點火 電金傳合鳴 專家曝台股2套劇本

（3）信驊Q3獲利登高 實施庫藏股

（4）期中選舉在即 道瓊飆423點 科技股嗨起來



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



避免土建融變爛尾樓 行庫祭五大禁令

為避免承接的土建融案變成「爛尾樓」，據透露，大型行庫已祭出「五大禁令」管制土建融，其中更要求建商必須和銀行所指定的建經公司簽署「續建承諾」來保證房子…閱讀全文

期中選舉在即 道瓊飆423點 科技股嗨起來

美國將於8日舉行期中選舉，投資人聚焦選舉結果以及即將公布的10月消費者物價指數（CPI），市場情緒轉佳，推動華爾街股市7日走揚，四大指數全面收漲…閱讀全文

外資點火 電金傳合鳴 專家曝台股2套劇本

美科技股帶頭領漲，台股7日開高走高，加上國際美元指數回落，外資買盤點火，在電子、金融、傳產等權值股合力搶攻之下，指數終場大漲197點，收在13,223點 …閱讀全文

景氣寒冬才開始 陳其宏看後市 曝最壞情況

佳世達7日舉行法說會，董事長陳其宏表示，資訊產品需求下滑，第三季旺季不旺、第四季旺季更不旺。10月營收持平，但11、12月肯定比去年差，第四季會比去年同期衰退…閱讀全文

信驊Q3獲利登高 實施庫藏股

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊公告第三季稅後純益5.98億元創下歷史新高，EPS 15.83元，創下季度獲利歷史新高，公司宣布為了維護公司信用及股東權益將自…閱讀全文

國際股市落底強彈 14檔ETF瘋狂吸金

全球股市相繼於10月來落底後強彈，帶動在台股交易，與各國股指連動的ETF勁揚，聚焦在與高股息主題以及半導體、5G、電動車、節能等題材相關股指ETF，另國際油、金、銀期貨同步反彈…閱讀全文

美期中選舉 台股選後跟漲機會高

美國期中選舉8日舉行，眾議院、部分州長及三分之一參議院成員將改選，可視為美國民眾對於在任總統及執政黨的期中考。根據民調機構調查顯示，共和黨兩院全拿多數席次機率高，法人三情境分析…閱讀全文