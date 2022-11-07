運價下跌壓力持續 外資降長榮目標價

長榮（2603）公告第三季財報大致符合市場預期，但持續面對運價下跌壓力，美銀、匯豐、中信投顧等全面下修對長榮股價預期，並強調供過於求壓力變得更為嚴重，運價衰退幅度驚人帶來負面衝擊，甚至影響未來現金股利發放，各大研究機構持續保守看後市。

美銀證券指出，全球貿易自8月以來開始下滑，致使運價崩塌的速度比預期還要更快，最新預期產業本季運價平均較上季減少40％，放眼明年，隨塞港狀況緩解與新船開始交付，供過於求壓力將會愈來愈大，因而運費可能會大減63％。美銀研判，在供應端重拾紀律之前，運費可能於明年底至2024年跌到航商面臨虧損狀態。

外資研究機構估算，長榮每股稅後純益（EPS）今年來到165.6元後，明年大減近9成、下滑至17.86元，2024年在供需失衡壓力干擾下，恐會由盈轉虧，每股淨損3.4元。

匯豐證券說明，通膨壓力持續壓抑需求面，正在給全球貨櫃貿易造成壓力，進一步考量新船交付量會在2023～2024年創高，對貨櫃航運產業前景保持戒慎態度。尤其估計長榮2023～2024年獲利大幅衰退，很可能導致現金股利縮水，手上握有的現金是否用於回饋股東，不確定性大增。

中信投顧調查研究顯示，第四季雖為大陸雙11、歐美感恩節與聖誕節的傳統旺季，但受升息與通膨影響，貨櫃需求將旺季不旺、運量並無明顯提升，僅有正常補庫需求。

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