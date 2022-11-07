視陽11/28上市 8日起競拍、底價138.84元

矽水膠隱形眼鏡廠視陽（6782），預計28日轉上市。此次採現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80％競價拍賣、競拍底價為138.84元，8日起至10日止進行競拍；另外，20％採公開申購，承銷價暫定為168元。

營運表現耀眼的視陽，今年前三季營收20.9億元，已超越去年全年，上半年EPS達5.65元，法人看好視陽今年獲利將超過一個股本，改寫 新高下，以7日興櫃收盤價210元估算，與承銷價168元，價差達42元，若中標每張現賺逾4萬元下，將有助於掀起申購熱潮。

創立於1998年的視陽光學，主要從事拋棄式軟性隱形眼鏡研發製造、銷售，總部位在桃園龜山，工廠則位於馬來西亞檳城，2009年在偏光板廠明基材（8215）入股和新經營團隊整頓下，切入自主矽水膠隱形眼鏡產品開發，並在日本擁有自有品牌Refrear，目前是亞州第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡製造商。

視陽董事長李重儀表示，看好矽水膠市場，除馬來西亞二廠已在建廠，明年也將推出矽水膠老花、散光產品，樂觀看待2023年仍可維持高成長。

視陽目前在馬來西亞檳城廠月產能約落在3,000萬片，本季將進一步提升至3,300萬片，同時也正趕工整建二廠，估年底完成無塵室建置後，明年第二季將再開出500萬片月產能，屆時檳城廠產能將上看3,800萬片，較目前增加逾2成，該二座廠合計最大月產能為7,200萬片，可支應未來幾年需求。

李重儀表示，全球通膨影響經濟下行，市場普遍對未來看法趨於保守，但視陽明年應仍可維持高成長，主要原因有兩點：一、3C重度使用造成近視人口持續增加，消費力較高的族群尤其明顯，將推波隱形眼鏡市場成長；二、隱形眼鏡是民生醫療用品，且是民生消耗品，有一定的市場需求，最大的風險是封城、封控，在家不用戴眼鏡，隨著各國陸續解封，趨勢有利成長。

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