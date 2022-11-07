11/7盤中熱門焦點股

今（11/7）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）10月、前十月營收登頂 鈊象重返季線

遊戲類股獲利股王鈊象（3293）公告10月份營收為10.41億元，創單月營收歷史新高。第三季每股稅後純益為10.59元，前三季每股稅後純益達29.42元，每一季幾乎可賺一個股本。該公司董事長李柯柱日前在法說會上透露，今年營收穩健微幅成長，獲利也有可能再創新高。

消息面激勵該股周一開高走高，盤中最高點一度觸及393元，不僅收復季線還逐漸拉開差距，迄上午11：55的市價暫報387元，仍大漲7.5%，表現不錯。

鈊象電子累計1～10月份營收為98.2億元，較去同期增3.45億元，年成長3.63％，前十月累計營收創歷史新高。

目前鈊象的主要營收來自於網路遊戲，占比94％，產品營收貢獻度依次為明星三缺一、金猴爺、美國第二授權平台、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺、SlotTrip等。而商用機台占的營收貢獻占比為6％。

獲利方面，第三季毛利為28.68億元，營業利益14.88億元，稅前盈餘18.11億元，歸屬母公司淨利為14.92億元，每股稅後純益為10.59元，單季賺一股本。較去年同期，淨利成長24.1％

鈊象前三季營收87.8億元，前三季歸屬母公司淨利為41.44億元，年增16.63％，每股純益29.42元。

該公司表示，未來將持續拓展海外市場，擴大市占率，目前美國第二授權平台及新的授權平台已如期推出，可望於明年1月份時有具體營收貢獻。但商用機台方面因受大陸新冠疫情影響，今年出貨不如預期。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（2）超微投大單 台積電5奈米爆單

近期外資圈對於台積電5奈米產能是否鬆動，看法雖分歧，但大客戶之一的處理器大廠美商超微（AMD）不僅如期推出新一代RDNA 3架構繪圖處理器（GPU），亦將在本周發布全新Zen 4架構Genoa伺服器處理器，運算核心都採用台積電5奈米製程量產。

消息面激勵台積電股今開高之後欲小不易，盤中一度收復月線，迄上午11：56的市價暫報391.5元，仍持續站在月線之上，上漲2.49%。短期在400元以下築底趨勢明朗，後市不必過分悲觀。

台積電第三季5奈米營收占比已達28％位居最大營收來源，設備業者評估，台積電5奈米第四季產能利用率仍維持滿載，明年第一季及第二季產能利用率雖略為下修，但仍維持在九成以上高檔，至於明年下半年則重回滿載，將是台積電明年營收占比最大的製程節點。

台積電在日前法說會中指出，消費性晶片庫存去化造成台積電7奈米及6奈米利用率開始明顯下滑，但台積電仍看好第四季5奈米製程的需求持續增加，進而平衡終端市場需求轉弱及客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，讓台積電第四季業績與上季持平。

超微董事長暨執行長蘇姿丰發表全新RDNA 3架構GPU，並且是全球首款採用小晶片（chiplet）設計的GPU。超微RDNA 3架構的小晶片設計結合5奈米與6奈米製程節點，兩種製程各自為特定的工作進行最佳化。此突破性架構比前一代RDNA 2架構提供高達54％的每瓦效能提升。

超微表示，RDNA 3架構GPU包括全新5奈米製程繪圖運算晶片（GCD），以及6個全新6奈米製程記憶體快取晶片（MCD）組成，GCD擁有多達96個運算單元以提供核心GPU功能，而每個MCD則採用高達16MB的第二代AMD Infinity Cache超高速小晶片互連技術，並支援24GB的高速GDDR6記憶體。

另，超微為降低消費性電子產品疲弱需求對營運造成的負面影響，未來2～3年產品策略將著重於人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）發展，擴大在5G基礎建設、車用電子、航太國防、工業及醫療、資料中心等市場布局，而台積電將是最重要合作夥伴。

超微本周將正式宣布推出Zen 4架構Genoa伺服器處理器，並會在年底前出貨予OEM廠，明年將推出針對原生雲端運算的Bergamo、技術及資料庫運算的Genoa-X、以及邊緣終端及電信基建的Siena等伺服器處理器，採用台積電5奈米或4奈米製程。超微也計畫推出AI運算的資料中心加速處理器MI300，搭載Zen 4及RDNA 3核心，明年採用台積電5奈米量產。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.廣穎(4973)：Q3每股盈餘2.18元，大勝去年同期的0.17元，盤初放量跳空漲停鎖死，飛越月線、季線、20關。

2.淘帝-KY(2929)：中國十一長假「黃金週」銷售旺季來臨，今日人氣爆棚，股價頻頻觸及漲停12.05元。

3.台船(2208)：造船受惠美元高漲、原物料價格下跌，技術面轉強，強拉漲停板。

4.華新(1605)：Q3、前3季獲利締造同期新高，海外鎳投資有成，激勵早盤放量漲近4%。

5.映泰(2399)：超微顯卡新品問市，協力廠下月中旬開賣，有助ASP回升。今早湧買盤卡位，股價強勢攻頂。

6.奇偶(3356)：安控題材點火，晨間火速攻頂，衝上40元逾1年高價。

7.鈊象(3293)：10月、前10月營收創高，前三季賺近3個股本，股價強漲逾6%慶歡，衝過季線。

8.台積電(2330)：超微新GPU、CPU全埋單+上周五ADR漲3.65%，盤初股價一度衝上391元。

9.聯電(2303)：上周五ADR大漲6.12%，盤初股價開高走高逾3%，重返40關。

10.第一銅(2009)：上周五指標期銅上漲538美元，今早人氣不墜，盤初股價漲近3%。

11.淘帝-KY(2929)：中國十一長假「黃金週」銷售旺季來臨，今日人氣爆棚，股價頻頻觸及漲停12.05元。

12.富邦媒(8454)：雙11購物旺季在即，追價買盤踴躍，盤初開高走高逾7%、達508元，一舉收復5日線、月線。

13.致伸(4915)：前三季每股盈餘4.77元，年增近2成，底部墊高返回5日線上。

14.凱美(2375)：10月營收雙降，惟外資連5買，今早一度攻高3%，回補9/26向下小缺口。

15.建準(2421)：新建菲律賓廠量產挹注Q4，一舉突破45元壓力區，創8個月高價。

16.旭隼(6409)：外資調節力道趨緩，底部墊高，今早隨大盤攻高逾2%，5日、月線全部拿下。

17.撼訊(6150)：Q3財報遜於預期，今早反彈無阻、直奔漲停。

18.日月光投控(3711)：輝達黃仁勳訪台，台系概念股後市具想像，早盤漲近4%並收復季線。

19.玉晶光(3406)：看旺Q3獲利，外資喊買，股價開高震盪，拚守紅盤。

20.永日(4102)：Q3獲利可期，法人看好今年營運衝新高，盤初亮燈鎖漲停，改寫逾2年高價。

21.哲固(3434)：前三季獲利4109萬元，每股賺1.71元，漲停開開關關，觸及半年線。

22.杰力(5299)：前三季獲利5.24億元，每股賺14.63元，亮燈漲停歡慶，重返百元俱樂部。

23.新復興(4909)：外資連5買相挺，今放亮觸頂，挺進季線與半年線。

24.世芯-KY(3661)：前三季獲利13.2億元，每股賺18.53元，投信連5買點火，放量彈漲半根停板，觸及半年線。

25.聯發科(2454)：前三季EPS達62.95元創同期高，近日遭土洋對作，搶搭6G早班車消息鼓舞急漲3%，攻克季線。

26.信驊(5274)：BMC晶片業務穩，10月營收創新高，激勵股價走高3.5%，重返2000關，續穩股王寶座。

27.大立光(3008)：不畏iPhone 14砍單傳聞，10月營收創近2年高，晨盤走揚2.3%，拚返2000元及股王寶座。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）「績」情失靈 藥華藥丟500元

藥華藥(6446)10月營收繳出佳績，美國區維持雙位數成長，不過，今日股價卻開低，失守500元關卡，晨盤跌幅逼近3%。

藥華藥10月營收為2.75億元，月增7.70%、年增548.29%，前10月營收超過23億元。藥華藥指出，10月營收主要是罕見血癌新藥Ropeg(P1101)，美國區維持雙位數成長、亞太地區營收略降，至於歐洲10月並未出貨。

藥華藥新藥Ropeg將在12月10~13日的美國血液學年會 (American Society of Hematology, ASH) 亦將有多篇Ropeg用於真性紅血球增多症的治療，及擴展到其他適應症可能性的研究論文，目前已有線上摘要。

藥華藥日前斥資51億元興建竹北新廠，已經舉行動土典禮，不但是公司成立以來最大的建廠規模，預計未來在竹北及台中的兩座新廠將成為未來營運大幅成長的關鍵。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）連鎖餐飲 亞洲藏壽司、王品領軍衝鋒

疫情降溫，民眾生活回歸常軌，外食餐飲市場全面復甦回溫，瓦城（2729）、王品（2727）、豆府（2752）、漢來美食（1268）、八方雲集（2753）、揚秦（2755）、亞洲藏壽司（2754）、聯發國際（2756），以及乾杯（1269）、橘焱胡同（2761）等連鎖餐飲第三季業績強勢跳升。

不只如此，多數更創單季新高，王品第三季賺贏上半年，前三季一舉轉虧為盈，聯發國際前三季獲利亦已賺贏去年全年，成績亮眼。

受惠基本面轉機趨勢明朗，王品、亞洲藏壽司、八方雲集等力今都同步大漲，另外，美食-KY、瓦城等也色紅潤，整體族群表現相對亮麗。

展望後市，第四季為百貨周年慶、並有感恩節、耶誕與跨年節慶帶動聚餐市場，同時企業陸續復辦尾牙，連鎖餐飲集團營運升溫可望一路旺至明年第一季，更有法人推估，瓦城、八方雲集明年有機會重返賺一股本的行列，王品業績重回高峰。

王品集團甩開疫情陰霾，第三季賺贏上半年，營收、純益、EPS均優於疫前水準，自第二季每股虧損2.98元谷底，第三季一舉反彈至EPS 3.77元，帶動前三季營運轉虧為盈，稅後純益41.8億元，EPS為2.41元。

王品下半年加速展店，第三季平均每周新開1.3家、共計新展店17家，達到台灣展店300家目標。展望第四季，王品仍有多項營運動能蓄勢待發，七大鍋物品牌、131家門店準備搶攻冬天火鍋商機，零售品牌「王品嚴選」積極備戰年菜檔期，推出七款冷凍年菜組合上架超商、電商、量販等通路；此外，王品也預計於年底前再開一個高價品牌與四家新店，將成為未來營運新動能。

聯發國際今年前三季獲利拉升，歸功於防疫期間加速數位轉型，在主要市場美國全面導入線上點餐和到店取貨等服務，加速門市單店業績增長，並強化供應鏈管理；除此，聯發國際以美元為主要收入來源，在美元對台幣升值下，匯兌收益也助攻獲利表現。

旗下有麥味登與炸雞大獅兩大品牌的揚秦，累計前三季稅後純益0.96億元、年增128.95％，EPS達4.34元。國內疫情趨緩後，今年連鎖加盟展中有意創業加盟者大幅增加，揚秦頗有斬獲，為第四季開局立下基礎。（工商時報 姚舜、數位編輯）

（6）撼訊、青雲觸漲停 板卡廠庫存去化受矚目

板卡族群今早在集中市場透發多頭反攻氣息，包括技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)等都漲逾半根停板，而青雲(5386)、撼訊(6150)則盤中觸及漲停價。市場聚焦第三季板卡廠的庫存去貨情形。

目前多家板卡股尚未公告10月營收，青雲已公告的營收仍呈月減及年減情況，10月單月營收為1.44億元，月減20%，年減37%。

在個股消息方面，技嘉導入各樣創新材料和技術，生產穩定耐用的友善產品，持續邁向以循環經濟為設計核心的零廢棄目標。隨著科技與日俱進，電腦效能不斷提升，反應散熱的重要性，技嘉延長產品生命週期，今年9月最新發表的AORUS RTX 4090 Master顯示卡，其創新風扇造型加上仿生鯊魚扇葉設計，大幅提升散熱效能，亦提升產品的耐用性。

截至2021年已累積獲得2713項專利，多項產品更榮獲美國消費性電子展（CES）創新獎、德國Reddot紅點設計獎、IF設計獎等多項國際肯定。此外，透過友善包材降低後續產生的廢棄物，2021年包裝材料採購量已較2011年減少近50%，使用量減少逾7千公噸。

微星今年以「創作者筆記型電腦、旗艦級電競桌上型電腦、美型雲端遊戲專用桌上型電腦、超神電競主機板，和智能防疫消毒機器人」共計5件產品奪下第31屆「2023 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」。（時報資訊 任珮云）

（7）股王信驊站上2,000元大關 高價股歡呼

重新奪回股王寶座的信驊（5274）今（7）日股價進一步站上2,000元，一早衝高至2,080元大漲110元，股后大立光也攻堅至1,970元大漲65元，帶動14檔500元俱樂部中，只有二檔股價在平盤下，12檔都大漲1％～7％之間。

信驊10月營收傳捷報，衝上5億元以上，達5.17億元，幅下歷史單月新高，月增8.4％、年增45.1％，累計前10月更達44億元，年增衝高至48.53％，在營收表現優異下，上周五三大法人合計買超180張，扮演股價重返股王的重要關鍵。

股后大立光10月營收也有亮眼表現，10月營收抵52.13億元，月增2.15％、年增24.15％，單月營收創二年來新高，累計前10月營收遠384.98億元，終於年增轉正成長，年成長幅度為1.02％。

500元俱樂部從高峰時二、三十檔以上，到目前只剩下14檔，隨著股價跌勢頗深，再加上近來陸續公布的10月營收及第三季財報表現高眼，或衰退幅度不如預精，今天整體表現不俗。

到早盤為止，只有近期漲幅較強的緯穎及嘉澤小跌，其餘500元以上高價股都有亮眼表現，世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、創意等，早盤最高都大漲半根漲停以上。（時報資訊 呂淑美）

（8）自行車族群獲利亮眼 早盤開紅盤

自行車族群7日普遍開出紅盤，尤其是巨大（9921）集團，前三季稅後純益達56.3億元，年增16.5％，EPS達15.01元，創同期新高。7日開盤一路開高走高、最高衝上213.5元，上漲了6.5元，漲幅逾3％。

巨大集團第三季因代工業務出貨順暢與大陸市場持續熱銷，帶動單季合併營收258.7億元、年增29.7％，創下單季新高；第三季受惠新台幣貶值帶來豐沛匯兌利益，稅後純益大增56.6％、達20.1億元，單季EPS達5.35元。（工商時報 曾麗芳）

（9）Q3獲利登次高 辛耘笑了

半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)2022年第三季營運續揚，稅後淨利「雙升」至1.52億元、每股盈餘（EPS）1.89元，雙創歷史次高。累計前三季稅後淨利4.25億元、每股盈餘5.29元，已提前改寫年度新高。

辛耘股價受大盤走弱拖累，10月中下探61元的近14月低點，近日低檔盤整後緩步回升，今（7）日開高上漲2.89％至67.6元，早盤維持逾2％穩健漲勢。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計小幅賣超44張。辛耘目前主要為再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務，去年營收為設備代理60％、再生晶圓及自製設備製造約40％。自製設備主要為濕式製程、暫時性貼合及剝離，前者在先進封裝領域有不錯斬獲，也可應用在微機電（MEMS）、mini/micro LED等領域。

辛耘2022年第三季合併營收創14.4億元新高，季增4.19％、年增11.72％。毛利率「雙升」至37.24％，登近5季高點。營業利益1.82億元，季增5.8％、年減4.85％，創同期次高、歷史第三高，使營益率升至12.69％，為近1年高點。

在營收規模創高及本業獲利提升，配合新台幣貶值帶動匯兌收益增加，使業外收益季增近8.87倍挹注下，辛耘第三季稅後淨利1.52億元，季增0.03％、年增17.15％，每股盈餘1.89元，雙創僅次於2018年第四季的歷史次高。

累計辛耘前三季合併營收40.77億元、年增達25.54％，營業利益4.84億元、年增達26.53％，雙創同期新高，毛利率36.99％、營益率11.89％亦雙創同期次高。配合業外轉盈挹注，稅後淨利4.25億元、年增達43.09％，每股盈餘5.29元，已雙雙提前改寫年度新高。

辛耘今年晶圓再生、自製及代理設備訂單需求均優於預期，並持續擴產再生晶圓，預期下半年營運可望優於上半年、全年營運優於去年。法人指出，下半年再生晶圓供給續吃緊，且晶圓代工大廠投資建廠計畫不變，使辛耘接單暢旺至明年，今明2年營運成長動能樂觀。（時報資訊 林資傑）

（10）外資送暖 緯創挑戰季線反壓

外資出具緯創（3231）最新報告，給予「表現優於大盤」，目標價39元，緯創今早股價一度突破季線反壓，最高價27.8元。緯創第三季受惠伺服器撐盤力道強勁，季營收突破2501億元、站歷史單季次高外，毛利率7.15％及營益率2.73％，雙雙站上近15、16年來單季高峰。外資指出，緯創旗下緯穎（6669）受惠雲端資料中心需求強勁，第三季營收、獲利雙創新高，緯創可望母憑子貴。

緯創今年前三季合併營收7207.65億元、年增逾兩成，三率皆較去年同期增長，毛利率及營益率分別達6.53％、2.33％，稅前盈餘年增五成、達165.1億元，稅後純益年增39.2％、為70.86億元，EPS為2.55元。

緯創第三季筆電及顯示器兩大產品線，出貨動能皆較上半年回檔。但來自伺服器產品線因有GPU架構之新品出貨效益逐步浮現，加上緯穎營運動能續航，使緯創第三季表現優於市場預期。

展望後市，法人指出，預期整體PC市況需求降溫走勢尚未見復甦跡象之下，緯創先前亦估單季筆電第四季出貨動能還將較第三季有個位數下滑。而法人估緯創第四季營收季增年減個位數，明年全年營收也可能呈現小幅下滑。

不過看好伺服器業務比重有逐季增長態勢，加上GPU架構的伺服器新品對營收、毛利率都有正向貢獻。法人估明年緯創毛利率仍可望進一步擴張，今年前3季緯創毛利率為6.53%，去年同期為5.96%。（時報資訊 任珮云）

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