11/7上市、櫃企業營運快報

今（11/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.IC載板廠景碩(3189)公布2022年10月自結合併營收36.04億元，雖月減7.88％、降至近8月低點，仍年增9.6％、改寫同期新高。累計前10月合併營收366.18億元、年增達26.23％，已超越去年全年356.72億元、提前改寫歷史新高。

2.汎銓科技(6830)前3季每股盈餘為4.27元，為歷年同期新高，汎銓表示，第4季起新進人員已陸續下至生產產線，並搭配陸續到位最先進分析設備，各營運據點產能擴充順利，看好全球各國扶植半導體產業自主化趨勢明確，樂觀看待2023年業績穩定成長趨勢。

3.系統電子（5309）10月合併營收為3.15億元，年增42.4%，為因應出貨需求，系統電TPMS（胎壓偵測器）目前設有3條全自動化線，以及半自動化線產量，以整體生產量來看，整年可高達約1500萬顆以上的產量。

4.受惠高階國防標案產品出貨量增加，全訊科技（5222）10月營收為9410萬元，較上月增加14.31%，隨國防標案產品出貨旺季來臨，全訊預估，第4季整體營運可望持續增溫。

5.台灣、大陸地區客戶無塵室及機電整合工程訂單認列維持高檔，聖暉*(5536)結算三季每股稅後盈餘(EPS)分別為5.57元及11.86元，若以每股面額10元股數計算，2022年第三季及累計前三季EPS分別約為11.14及23.72元。

6.台中銀(2812)宣布，全台ATM除了既有中英文介面外，即日起新增日文、韓文、印尼文、泰文及越南文等5國語言，提供提款、存款、轉帳、餘額查詢、密碼變更、預借現金等6項常用功能操作介面，滿足新住民、外籍移工、來台商務洽公或觀光旅遊等不同族群需求。

7.傳奇(4994)前三季合併營收15.23億元，年減31.06％，營業毛利8.35億元，年減34.25％，營業利益1.28億元，年減53.6％，稅後淨利0.65億元，年減49.64％，每股盈餘0.58元。

8.光學鏡頭模具廠伯特光電配合上櫃前公開承銷作業，對外競價拍賣2182張，競拍底價85元，暫定承銷價102元，競拍期間自11月8日起至10日止。

競拍預計11月14日開標，並於16日至18日辦理公開申購、22日抽籤，暫定11月28日掛牌。

9.國泰金(2882)旗下國泰世華銀行日前表示將持續爭取與好市多(Costco)續約，不過，今天國泰世華銀行正式宣布，雙方聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿，為無法續約下，國泰世華將推出聯名卡轉換CUBE卡方案，希望將聯名卡客群轉換為CUBE卡。

10.金管會證期局表示，核准聯博投信申報募集開放式債券型「聯博四年到期全球美元債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額美元1億元。

11.上洋(6728)第3季營收新臺幣5.09億元，年成長10.94%，稅後淨利4295.8萬元，EPS 1.87元，年減35.74%。前3季營收19.17億元，年增34.83%，稅後淨利2.59億元，EPS 11.28元，年增41.89%。

上洋執行長吳國華進一步指出，以往銷售經銷商在第2、3季才會陸續進貨空調商品，但受惠三菱重工空調品牌知名度提升，今年經銷商從第一季起就已積極拉貨，因此到了第三季出貨狀況雖較為趨緩，但累積營收卻較去年成長，對於上洋整體營運仍呈現正面訊號。

12.億光(2393)於2022年11月7日，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋股份有限公司、展晟照明股份有限公司及中國電器股份有限公司所販賣之燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264，並向被告請求損害賠償新台幣三億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

13.榮成(1909)111年10月自結合併營業損失2655萬2千元，稅前損失1億7209萬6千元，歸屬於母公司業主稅前淨損1億7130萬5千元，稅前每股虧損0.13元。

14.櫃買中心今（7）日將審議東研信超公司（6840）上櫃案。

東研信超公司主要提供電子電氣產品之強制性與自願性測試驗證服務，董事長為吳仲超，推薦證券商是永豐金證券及康和證券，申請時資本額2億2,990萬元。

東研信超公司2021年財報合併營業收入為8億2,505萬元，稅後純益為1億2,916萬元，每股純益為5.62元。今年上半年財報合併營業收入為4億3,975萬元，稅後純益為6,713萬元，每股純益為2.92元。

15.國內第一檔「ESG」台股ETF元大臺灣ESG永續（00850）公告今年度配息金額為1.48元，以11/1收盤價計算，殖利率達5.4％，後續11/15為除息前最後買進日，並於11/16除息。

16.面板業、驅動IC景氣冷颼颼，群創高層10月減薪，市場傳出驅動IC也近了高階經理人減薪指標。經濟部長王美花表示，經濟部已經注意到因國際局勢，廠商訂單減少問題，上週詢問過廠商，目前尚未有無薪假、裁員的問題。

17.邑昇（5291）前三季營收為新台幣12.15億元，稅後淨利1.60億元，分別較去年同期成長3.98％與27.19％，毛利率25％，每股稅後盈餘4.02元。

在PCB事業方面，目前全球電子供應鏈進入庫存調整期，其中又以消費電子與網通相關領域修正幅度較大，而邑昇主打少量多樣客製化利基市場，終端應用範疇分散，現階段工控、工業電腦等高階訂單仍有維持不墜，市場需求下修對邑昇影響較小。

18.鉅橡（8074）2022年第三季合併營收3.6億元、營業利益1,347萬元、歸屬於母公司稅後淨利3,607萬元，係受惠PCB產業高階製程需求，載板用量擴增，增加公司PCB耗材出貨成長。

加上暑期商業與教育場所等室內裝修需求顯現，帶動美耐板第三季營收持續成長，加上匯兌收益挹注，得稅後淨利年增率為61％，繳出每股稅後盈餘（EPS）0.46元，累計前三季EPS 0.77元。

19.河南鄭州疫情波及鴻海(2317)富士康鄭州廠區，為控制疫情而降載生產，影響蘋果iPhone 14 Pro及Pro Max高階機種第四季出貨量。法人指出，在河南官方及蘋果支持下，鄭州廠以11月下旬恢復滿載生產為目標。

不過，能否如預期達成目標，仍須視當地疫情控制狀況、招工填補人力欠缺進度而定。

20.受到國際廢鋼原料價格持續下探影響，豐興（2015）7日全面調降本週盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，依序每公噸降300元、400元及500元。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,300元，鋼筋每公噸牌價為19,400元，型鋼每公噸牌價為26,300元。

21.巨大(9921)2022年第3季稅後純益達20.01億元，每股純益5.35元，第4季代工業務可望延續第3季的強勁出貨動能，營收及獲利仍將維持雙雙年增的腳步。

22.貨櫃三雄受到近來運價大跌衝擊，股價大幅下修，然而近來陸續公布第三季季報卻大爆發，表現亮眼，再進一步觀察股東人數表現，貨櫃三雄出現消長不一，其中，長榮（2603）到11月4日止，股東人數掉到38.72萬人，較去年10月1日的高峰大減12.6萬人。