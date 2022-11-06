SCFI連20崩 航運已超跌 外資1舉動洩風向

「最懂航運的男人」不忍了！台驊投控（2636）董事長顏益財喊話，市場太過悲觀，運價已超跌，年底和春節前傳統上會有兩波至歐美的出貨潮，預估料接下來兩個月美西線運價跌勢應該會止穩，董事會更通過庫藏股計畫，擬買回1萬張股票，激勵台驊上周五（4）股價應聲奔漲停66.7元，站上月線，帶動航運股漲勢。

台驊董事會通過今（2022）年上半年盈餘分配案，每股分派現金股利5元，並公告公告前三季每股純益為17.15元，同時宣布執行買回1萬張的庫藏股，捍衛股東權益，是繼航空貨攬業龍頭中菲行（5609）之後，第二家實施庫藏股的航運股，顯見股價已超跌，公司派決定「自己股價自己救」。

上海出口貨櫃運價指數（SCFI）最新一周報價1,579.21點，周跌6.98％，連續20周下跌，進入11月跌幅擴大，已下探至2020年11月首週的水準，業內人士表示，主要是貨量不足，引發殺價搶貨，預期國曆、農曆年前，歐美會趕在亞洲生產基地放長假前拉貨，若貨量足，加上艙位調控，運價有機會止穩。

全球貨櫃輪巨頭馬士基（Maersk）預警，隨著貨櫃需求減弱，今年全球貨櫃需求下調2％至4％，「一場暴風雨即將來臨」，顏益財開嗆，馬士基對航運預測十次有八次錯，認為農曆年節將帶動訂單貨量；惟相對於顏董對航運的樂觀，多數產業分析師則認為庫存過多與經濟下行，都將影響航運市況與運價。

此外，貨櫃一哥長榮（2603）也公布第三季財報，單季稅後純益1,006億元，且減資效益浮現，每股稅後純益創新高達37.25元，每股淨值衝254.87元；累積前三季獲利3,043.51億元，若以減資後的21.16億股（即股本211.6億元），每股獲利高達143.8元，成為史上首家EPS破百的航運股，外資悄悄吃貨，單周買超長榮11,024張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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