Type-C一統天下 「這檔」單周噴漲20.2％

歐洲議會宣布通過立法，2024年底前USB Type-C將做為行動裝置的單一充電標準，雖然部分商品仍有豁免期，惟最遲到2026年將使筆電、耳機、藍牙喇叭、遊戲機、鍵盤、滑鼠等消費電子產品納入規範，同樣以USB-C作為主要的充電器規格。

蘋果公司（Apple）日前推出的新的iPad10、巧控鍵盤、Apple TV 4K 2022等，已直上Type-C規格；Apple全球行銷副總裁傑斯．威克（Greg Joswiak）也指出，「充電接口更換成Type-C已是不得不的決定」，意味著蘋果最快在明（2023）年新推出的iPhone 15，將可看見重大更新，lightning將被Type-C取代。

摩爾投顧陳昆仁分析師指出，市場熱門的USBType-C概念股包括祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、創惟（6104）、鈺創（5351）、偉詮電（2436）、東碩（3272）、威鋒電子（6756）、嘉澤（3533）、通嘉（3588）等，上述的相關公司，今年受到PC、NB庫存水位過高，去庫存調整，直接影響公司今年的營收獲利表現，惟股價卻可以逆勢強於目前台股相對低迷的行情。

其中，電源管理IC設計大廠通嘉旗下蘋果全系列產品將導入Type-C接頭，公司將有機會搶下相關Type-C充電商機，股價收漲65.3元，站上9月下旬以來新高價位，單周漲幅20.2％，近7個交易日累計漲幅高達45％。

目前，智慧手機充電器接口在非蘋的品牌中，已接逐步轉換至Type-C接口；Apple全球市占率約15％至20％，則仍以Lightening接口為主，法案通過後，屆時所有蘋果、非蘋陣營在歐盟銷售的終端產品就必須全面採用Type-C接口。

通膨高掛，消費電子面臨前所未有的挑戰，除了Android手機陣營出貨動能不佳，連Apple也不敵通膨挑戰，最新一期財報顯示銷量與軟體服務皆遜於預期，並看淡年底耶誕買氣；富邦投顧董事長蕭乾祥認為，手機需求雜音之前已多次衝擊蘋概股，建議投資人現階段可先觀察實際財報結果，以及公布後市場反應，暫不宜過度樂觀期待。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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