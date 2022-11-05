外資客戶急問台積狀況 大咖:挑戰在後頭

受惠費半周五狂飆4.6%，台積電ADR同步上漲2.2美元，換算成台幣價位重回400元關，能否替下周在台股價注入1劑強心針受關注。資深法人認為，神山兩大死對頭近來動作頻頻，其中三星頻頻叫陣先進製程，惟策略略顯浮誇，英特爾則是來勢洶洶，已將奪下蘋果訂單視為終極目標。

隨費半大漲105.38點，台積電ADR周五大漲2.2美元或3.65%，收62.48美元，換算台股價格為402.18元。群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，相較台積電10月中旬法說維持樂觀看法，除第4季EPS仍超過10元，全年挑戰40元，也預期庫存調整期至明年上半年結束，但股價卻是利多不漲。

反觀英特爾10/27下修全年獲利和營收預估，明年減支30億美元並擬裁員，由於股價今年來已重挫47%，加上執行長基辛格10月上旬已預告，反使利空鈍化，進而激勵股價大漲。

為呼應美國拜登政府的半導體本土製造政策，英特爾強打晶圓代工業務，並透露已與全球10大無晶圓廠IC設計中的7家簽訂協議，曾炎裕推估應是高通、博通、Marvell、Cirrus Logic等美廠，以及輝達（Nvidia）、聯發科與瑞昱等3家，超微、聯詠與上海韋爾半導體將不會採用英特爾的服務。

在輝達訂單流向英特爾後，曾炎裕認為，蘋果動向將成最終決戰點，若說輝達代表英特爾技術能力與產能，蘋果訂單則會是英特爾挑戰台積電的終極目標。

三星在李在鎔接班出任會長後，第一件工作就是擴大投資挽救韓國經濟，甚至誇下海口，2027年先進製程產能增2倍以滿足市場需求，同年先進製程技術將量產2奈米與1.4奈米晶片，用於高效能運算和人工智慧。

但曾炎裕認為，ASML的EUV光刻機產能限制，先進製程產能擴張受限，三星發展策略不僅略顯浮誇，也認為三星手機恐諾基亞化，全球市占率雖最大，但其在中國大陸的市場挑戰大，研判幾年內恐迅速衰退，對台積電威脅不大，但地緣政治風險，將是目前股價的最大挑戰。

另有歐系外資主管透露，近期客戶來電或信件詢問台股操作策略時，一定會問最大權值股台積電「怎麼了」，且至少8成的機構投資人，聚焦地緣政治風險，至於3奈米進度、採用客戶狀況等過去熱門的基本面議題，現在反而乏人問津。

外資圈也分析，雖各大研究機構仍肯定台積電長線後市，但目標價共識已從先前的700~800元，下修為500~600元。

其中，根據花旗環球證券半導體分析師陳佳儀所作情境分析顯示，一旦英特爾扭轉CPU委外代工策略，台積電將出現毛利率壓縮、產能利用率下滑等情況，合理價位的下緣區間落在370元，恰與近期低點不謀而合。

（ 旺得富理財網 李宗莉）

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