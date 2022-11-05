金融市場獲喘息空間? 老謝揭最關鍵指標

美中2大經濟體大打晶片戰，重創半導體業，加上中共20大直接撞擊中港台股市，財信傳媒董事長謝金河表示，台灣在晶片戰及習近平20大下兩面承壓，今年股市崩跌近30％，直言若非經濟底子厚，否則今年可能挺不住，接下來要緊盯幾個關鍵指標，其中美元指數至為關鍵，只要別衝破114.788，台幣有望止貶不再破底，金融市場才有喘息機會。

謝金河在最新一期《先探》指出，隧道走到盡頭總會遇到光，任何趨勢不會一直無路可走的盡頭，在技術面，股價漲勢發動時經常漲過頭，「老人與狗」理論多空都適用，超漲的時候，正乖離太大，超跌的時候，也會出現負乖離過大的修正。

現在美股就出現負乖離過大的修補，上次在6/17道瓊跌到29653.29點，年線在34576.71點，於是展開一波反彈，到8/16彈升到34281.36點，一度穿越年線，這次又出現28660.94點新低，10月道瓊展開強力反彈，現在又跑到32975.48點，再度逼近年線33134.67點，年線攻防戰格外具代表性。

剛剛結束的10月股市，道瓊彈升4057.44，漲幅13.95％，是美國46年來的單月最大漲幅，也是連續跌勢下的多頭反撲，好像11/1中國大陸宣布防疫可能鬆綁，恆生指數單日大漲768.25點，國企指數上漲5.49％，滬深300上漲3.58％，都是意味短線超跌，多頭也會出現反撲力量。

謝金河表示，以道瓊10月大漲13.95％為標竿，來搜尋一下全球股市10月表現，標普500漲7.99％，Nasdaq漲3.9％，SOX漲3.37％，半導體表現仍弱勢。歐洲股市10月都反彈，代表性的德國上漲9.41％，亞洲的日本、印度、南韓都上漲逾6％，香港跌14.72％，越南跌8.51％相對弱勢。最慘的是恆生跌14.72％，國企指數跌16.49％，恆生科技指數跌17.32％，滬深300也跌7.78％。

從這個漲跌排序來看，美股最強，中港台最弱，今年最弱勢的韓股10月漲138.12點，漲幅6.41％，這個反彈也贏過台股。從這個現象來看，全球股市從年初跌到現在，因為下跌過程漫長，整個金融市場抵抗利空的能力，正逐漸增強。

其中，匯市是1大關鍵指標，謝金河認為，美元指數最強曾跑到114.788，但已1個月沒有再創新高了，當然與相關貨幣不再破底有關，像歐元最低到0.9538，一度彈升到1以上，英鎊最慘1.035，如今跑到1.1元以上。

而韓元最低1446.37，日圓到151.94，新幣到1.449，人民幣到7.309，台幣到32.335，現在看來都沒有出現新低價，建議盯住美元指數，只要不再越過114.788，金融市場會有喘息機會。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

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