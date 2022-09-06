9/6上市、櫃企業營運快報

今（9/6）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.IC測試載板廠雍智科技(6683)雖受客戶認證時程遞延影響，2022年8月營收仍較7月回升、改寫同期次高，公司預期第三季仍有旺季效應。法人預期雍智第三季營收可望成長、有機會再創高，全年營收估維持成長表現。

2.台灣彩券公司配合中秋舉辦各種加碼活動，再加上威力彩連續18期摃龜，下期頭獎累積獎金上看5.8億，讓彩迷躍躍欲試。命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，最近獅子座、處女座、雙魚座、雙子座財運特別旺哦。

3.PCB產業近期受惠蘋果新機傳統出貨旺季，投顧看好多數廠商第3季營收溫和成長，加上匯率貶值、原料下跌，有助成本壓力降低，營益利益率拚明顯回升，整體獲利表現將優於預期。

4.奎克生技為了更聚焦產品業務目標，加速拓展精準醫療市場，決定成立兩家新子公司：信標生醫(Pharus Dx)與英緹生技(Inti Labs)，前者聚焦於癌症早篩基因檢測應用，後者則專注於生殖醫學應用，而未來奎克生技(Quark Biotechnology)則將持續優化其多基因檢測技術平台及更多元的應用，三家公司各司所長，共同攜手進軍國際精準醫療市場。

5.中菲行國際物流公司（5609）公布8月自結集團營業額，因海運價格持續下跌，8月合併營收年減約1.2%，為新台幣34.33億元；累計前8月營業額為300.37億元，年增37.3%。

6.系統電子（5309）公布8月營收3.02億元，年成長15.85％，累計今年前8個月營收為21.85億元，年成長42.80％。系統電近年實施多元策略布局，以TPMS（胎壓偵測器）為首，儲能系統為次，再加上IPC（強固工業電腦）開始放量助攻，8月營收再次刷新單月歷史次高，直逼單月歷史新高。

7.為響應環保署「淨零綠生活」，超商也跟進推出相關措施與優惠，7-11為離島地區量身打造全新「減少一次性垃圾」方案，並在門市內設置「自動資源回收機」，更推展自備飲料杯每杯現省5元折扣。

全家則為鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯，於雙北100間店鋪導入「Let’s Café 永續杯循環站」提供民眾循環杯免費借用服務，還加碼送咖啡優惠券。

8.2022年的經濟歹年冬，對台灣前50大企業的獲利預期，中華信用評等公司6日表示，相較於2021年大多數產業獲利能力居於歷史高點，2022年會有些走低，「但仍可望維持較高的獲利水準」。

9.為實質促進與立陶宛之間的雙邊貿易合作，輸銀在6日指出，已和立陶宛國家融資保證機構UAB Investiciju ir verslo garantijos（INVEGA）已上月23日正式簽訂融資保證合約，以具體的融資保證架構設計來促進雙邊實質貿易合作。

10.中秋3天連假將至，預期花蓮湧入車潮，新城警分局研擬各項交通管制計畫，針對太魯閣國家公園的省道台8線、台9線及七星潭風景區等路段編排定點崗哨與機車巡邏疏導；公路總局也開放蘇花路廊蘇澳及崇德地區，尖峰時段大客車優先通行措施，呼籲連假返鄉、出遊用路人注意。

11.電動機車業者Gogoro（納斯達克股票代碼：GGR）宣布，新加坡陸路交通管理局已授予 Gogoro 電池交換系統進行沙盒試點計畫，以驗證Gogoro電池交換系統將可作為下一代智慧移動的最佳方案。

12.傳動元件大廠上銀自結8月合併營收新台幣26.28億元，儘管是6個月來低點，不過仍是4年來同期高點。

13.櫃買中心表示，偉康科技公司（6865）在今（6）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。

根據櫃買中心資料顯示，偉康科技成立於1998年5月間，董事長兼總經理為連泓鈞，主要經營業務是資訊軟體服務，送件時資本額為1億3,000萬元。偉康科技2021年業績，營收4億4,040萬元，稅前盈餘7,994萬元，稅後純益6,587萬元，每股稅後純益5.54元。