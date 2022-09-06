長榮減資前快樂出航 北極星急墜 5檔給力

台股今（1日）加權股價指數收盤報14,677.20點，漲16.1點，漲幅0.11％，成交量為1,820.64億元。

運價下修利空不斷，航海王卻重啟揚帆，散裝方面四維航強漲4%、慧洋 – KY漲1% ，長榮減資最後一天勁揚 1%，萬海、新興、裕民也收紅。

生技族群漲多拉回，今日重挫，寶齡富錦、北極星藥業 – KY 遭賣壓摜殺到跌停，台康生技、益得暴跌超過 8%。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計毅嘉（2402）、全宇生技-KY（4148）、業強（6124）、迎輝（3523） 等5檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以水泥、汽車類股波動最大，分別上漲1.7％、0.95％，生技股跌幅明顯，下跌4.56％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達3％的有14檔，前10名依序是毅嘉、全宇生技-KY、美律（2439）、鮮活果汁-KY（1256）、jpp-KY（5284）、銘旺科（2429）、全訊（5222）、四維航（5608）、八方雲集（2753）、豐達科（3004），其中毅嘉漲停。

上市股今跌幅超過8％的有12檔，前10名有新世紀（3383）、威鋒電子（6756）、倫飛（2364）、寶齡（1760）、北極星藥業-KY（6550）、佳和（1449）、巨庭（1539）、虹光（2380）、和康生（1783）、華經（2468），前6名為跌停股。

上市成交量前10名個股依序為宏達電（2498）、友達（2409）、長榮（2603）、元晶（6443）、華航（2610）、群創（3481）、燿華（2367）、長榮航（2618）、揚明光（3504）、華新（1605）。

上櫃有10檔5％以上漲幅，漲幅前4名都是漲停，業強、迎輝、鴻翊（3521）、合騏（8937）、閎康（3587）、台寶生醫-新（6892）、台茂（5205）、鑫創電子（6680）、連展投控（3710）、白紗科（8401）。

今日上櫃有14檔股票有8％以上跌幅，跌幅前10名有笙科（5272）、晶宏（3141）、中探針（6217）、愛地雅（8933）、新漢（8234）、創惟（6104）、光頡（3624）、微端（3285）、凌陽創新（5236）、松瑞藥（4167），其中笙科、晶宏、愛地雅跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為醣聯（4168）、中天（4128）、台半（5425）、先進光（3362）、智擎（4162）、台康生技（6589）、元太（8069）、愛地雅（8933）、連展投控（3710）、健喬（4114）。

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