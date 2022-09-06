19日復牌 長榮減資後最新目標價出爐

長榮現金減資6成，今（6）日為舊股最後交易日，隨將閉關至19日再復牌，近日股價在80元上下震盪，今開盤小漲1元至81元，除外資昨低接8051張，本土法人最新報告也出爐，預估減資後今、明年EPS各達164.16元、52.04元，按照每股淨值各約266元、253元，給出目標價177元。

本土法人最新報告出爐，認為貨櫃海運第3季需求急速萎縮，上海SCFI 美西線、美東線、歐洲線、亞洲線等4大主要航線，各跌47%~16%不等，擔憂旺季不旺，進一步下修今起2年貨櫃需求及長榮獲利展望。

被封為「最懂海的男人」、台驊投控董座顏益財日前才表示，包含長榮、陽明在內的全球9大船商，掌握歐美線逾8成市占，不太可能讓運價崩跌，有助於美西線運價維穩在3,000美元之上，並推估長榮、陽明今年至少賺5～6個股本，明年有機會再賺1～2個股本，更稱由基本面看航運股，若長投2年獲利上看30%，但也直言跑短線今年難賺錢。

本土法人表示，歐美零售品牌商啟動去庫存導致供過於求，歐洲、美國線需求本季均轉弱，出現季增、年減的旺季不旺現象，隨聖誕節訂單9月終了，第4季更陷季減、年減窘境，今年全球貨櫃需求成長率下砍至1%。

長榮第2季EPS雖高達19.33 元，呈小幅季增之姿，但主要是運能季增2%、美國線新合約價拉高貢獻，惟現貨價跌勢已拖累平均運費季減5%，隨本季起需求持續下修，明年合約價也瀕修正壓力，因此調降今、明2年年EPS至65.67元、20.82元。

同時，長榮7~16日因減資停牌，19日恢復交易，推算減資後今、明年EPS各為164.16元、52.04元，而今年第4季、明年第4季每股淨值分達266元、253元，因此給予177元目標價。

（旺得富理財網 李宗莉）

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