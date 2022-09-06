沒貨可載？運價跌不休 PTT爆航海王下場

慘…沒貨可載了？運價恐怖大屠殺 PTT爆了：驚呼1句

景氣真的不妙，沒有貨物可載了？波羅的海貨運指數從波段高檔拉回至千點附近，貨櫃三雄將面臨旺季不旺窘境，使航海王近期即便跌深也予人反彈乏力印象，這局面讓PTT股板空頭大炸鍋，反應幾乎一面倒驚呼「閉著眼睛空都賺」。

上海出口貨櫃運價指數（SCFI），連續兩周創疫情以來最大單周跌幅；美西線跌勢更慘烈，日前傳每FEU（40呎櫃）來到3,959美元，上周跌幅即逾2成。

此外，無論遠東-美東線每FEU（40呎櫃）；遠東-歐洲線每TEU（20呎櫃）；遠東-地中海運價每TEU（20呎櫃）等運價，也多呈跌跌不休窘境。

隨著第三季傳統旺季行情失靈，市場關注運價下滑速度與底部，航商持續調控艙位供給支撐運價，若跌幅持續擴大，可能牽動海運市場生態。

眼看運價指數向下破底，PTT股板討論爆棚，一面倒瘋狂唱衰，「航運現在靠附加費在撐 等不塞港 就沒附加費賺惹」、「X盛已經超越航運三熊 還是買沒賺錢的股票比較穩」、「運價跌回起漲點惹」、「那個最懂海的男人 110左右加碼陽明還好」、「坐等阿榮八月營收」、「反應未來 股價先殺 真的發生了 再殺一次 笑死」、「一定是需求衰退，沒主力顧的股票就等著下去了」。

還有不少網友認為，現在放空還來得及，「等減資後來空 嘻嘻 絕對一堆肉可以吃」、「航運開盤就是空 賺錢好簡單」、「有人還要抄底嗎 好便宜欸」、「真爽 50接長榮 啊忘記說是減資後的50」、「之前空百口長榮的 鄉民要準備解套了」。

（中時新聞網 吳美觀）

※工商時報貼心提醒投資人，理財投資有風險變數，網友或PTT的言論，僅供參考。

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