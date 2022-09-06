力積電暴跌8大官股吃貨 老手淡定曝1跡象

受到二線晶圓代工廠報價鬆動衝擊，力積電（6770）昨股價重挫近9%，昨在批踢踢股板發燒，有網友以「力積電要怎麼懂?」為題發文，造成網友熱烈討論。雖然力積電近期因為外資調降目標價27元、0050剃除成分股以及報價鬆動3利空環繞，但老手指出2關鍵，如果觀察昨天8大官股買超名單，以及持股1,000張以上人數，或許就不用太過擔心。

力積電昨天股價大跌8.94%，收盤價30.55元，接近30元整數關卡，且跌幅明顯較其他二線晶圓代工業者世界先進、聯電更重。今天開盤力積電股價略為回神，到早上10點30分左右大盤一度翻黑，力積電仍穩穩維持在紅盤之上，上漲約0.5元，股價暫報31.05元。

昨天股價重挫，引發股民在批踢踢上熱議。網友「力積電要怎麼懂?」引發網友討論。網友好奇，有人說「相信黃董，年底就懂，是要懂什麼？是買點還是埋點？」網友回應「年底還沒到，懂得就懂」、「下市0.3收滿滿再上市賣60賣爽爽，200倍隨便賣都贏」、「這次0.3塊記得要歐印」、「買過力晶就懂」、「自救會成立了嗎」、「看看自己跌的股票，再看看力積，心情又好了」。

不過老手表示，在眾多利空環繞之際，看官股動向或許可以讓投資人心情好一點，銜命護盤的8大官股昨買超台股15.37億連3日護盤，總計砸7,905萬元買進力積電2,540張，且8大官股全數買進、無一例外，代表政府護盤標的包含力積電。

此外，根據集保結算所資料統計，8月5日那一周擁有力積電1,000張以上人數為168人、800-1,000張總共39人，600到800張共86人，總計力積電所有股東人數為37萬7,214人；到最新一周9月2日統計，擁有力積電1,000張以上人數為208人、800-1,000張總共49人，600到800張共93人，力積電全部股東人數有38萬8,911人。

雖然整體股東人數變多，多了1萬多人，但大股東的人數也明顯增加，顯見雖然股價創低，但還是有大股東默默增加持股，也許小股東心情可以放輕鬆一些。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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