比亞迪電池市占急升 台廠7檔吸睛

隨著大陸對新能源車的需求激增，「A＋H」股上市的比亞迪7月全球電動車電池銷量達到6.4GWh，一舉超越LG Energy（4.4GWh），成為全球第二，僅次於鋰電池龍頭大廠寧德時代（13.3GWh）。

源自華爾街見聞報導，韓國市調公司SNE Research於5日發表報告指出，7月全球電動車電池銷量年增80％至39.7GWh。報告顯示，陸企7月引領電動車電池產業的整體增長，而韓國三大電池業者—LG Energy、SK On、Samsung SDI合計市占率從一年前的34.2％降至25.9％。

另據乘聯會數據顯示，大陸7月新能源乘用車零售銷量年增117.3％至48.6萬輛。市場人士分析，大陸電動車電池業者似乎在供應吃緊情況下維持其定價權，且由於新能源車銷量激增，2022年大陸的電動車電池用量預計翻倍。

據台股券商業者表示，比亞迪的電動車電池在全球市占節節攀升，對台股相關供應鏈來說，也算喜事，因為比亞迪同樣是美國電動車巨擘特斯拉的供應鏈，如此交叉觀察，台股相關供應鏈廠商，包括胡連（6279）、康普（4739）、智伸科（4551）、美琪瑪（4721）、興勤（2428）、康舒（6282）與貿聯-KY（3665）等，值密切追蹤。

（工商時報 蘇崇愷、數位編輯）

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