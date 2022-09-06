大立光營收報喜 外資憂喜參半H2藏危機

股王大立光營收報喜，除8月繳出連3月雙成長佳績，更預告9月動能勝8月，除激勵今（6）日股價強漲20元，有望再戰2,000元整數關卡，外資最新報告也按讚，除維持「買入」評級，也給出目標價2,200元，等於尚有13%潛在漲幅，但示警智慧手機需求疲軟與iPhone訂單佔比調降，下半年營益率恐滑落。

受惠蘋果iPhone 14新機拉貨挹注，大立光8月營收重返4字頭，以44.42億元再創高，月增14.32％、年增10.81％，累計前8月營收281.41億元，雖仍年減5.37％，但年減幅度已大幅收斂。

除8月營收奏捷，公司也釋出正向展望，認為「9月拉貨動能會優於8月」的訊息。而就產品組合觀察，10MP（百萬畫素）營收占比約4~5成，20MP以上為1~2成，8MP不到1成，拜傳統旺季到來，蘋果新機拉貨動能明顯轉強，也大立光6月起釋出次月拉貨動能會好轉的消息，迄今看法顯然未變。

日系外資大和資本（Daiwa）最新報告則指，在新iPhone鏡頭規格升級帶動下，大立光明起2年可恢復穩建的營業利益率成長，維持「買入」評級，目標價2,200元。

該外資也認為，大立光本季至今營收約達預測的70％，表現符合預期，但下半年智慧手機的需求疲軟，不確定性仍存，以及iPhone訂單下滑，將影響下半年營業利益率下滑。

但因2023下半年的新款iPhone，可能採用潛望式鏡頭，大立光將是主要供應商，有助恢復手機鏡頭規格升級的趨勢，並推高平均售價。

大立光董座林恩平7月法說也曾示警，認為大環境不佳仍是隱患，表示高階機種中一些比較難做的8P或7P的MODEL第3、4季略增，明年上半年可變光圈、Double Freeform（雙自由曲面）鏡頭及8P鏡頭規格開得很多，9P也在推，雖明年有機會導入，但實際的量有多少，仍待客戶銷售數字而定。

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