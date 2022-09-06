蘋果新機發表點火 股王權王臉紅紅

大立光（3008）公布8月營收月增14％，創今年以來高點，股價開高站穩1900元及股王寶座。蘋果預計於9月7日舉行新品發表會，蘋果供應鏈的領頭羊、權值王台積電（2330）今早止跌開高，預料下半年在蘋果新機帶動下，蘋果供應鏈的營運將持續向上。

大立光昨（5）日公布8月合併營收44.42億元，登今年以來高點，月增14％，且高階鏡頭占比明顯提升，反映蘋果iPhone14系列新機備貨進度超前。

大立光後市仍樂觀，預告9月拉貨動能將比8月好一點，利多消息助攻，今早股價最高到1,965元，上漲40元，並持續坐穩股王寶座。

蘋果將於台北時間本周四（8日）凌晨舉行新品發表會，預料將發表四款iPhone 14系列新機。

大立光仍為蘋果新機鏡頭主力供應商。法人看好，受惠新機拉貨，大立光本季營收上看130億元，季增逾3成，有機會挑戰七季來新高。

蘋果預計於9月7日舉行新品發表會，時間點較往年提早，意味蘋果第三季財報將有多一周時間銷售業績挹注。

iPhone14系列亮點在鏡頭升級、晶片升級，如14系列都配備自動對焦、更大光圈前鏡頭、5P鏡片升級為6P鏡片、提升低光度環境下成像敏銳度。另重大改變在Pro版本，Pro Max升級為A16晶片並取消瀏海，將成為銷售主力款。

國票投顧表示，蘋果新品發表會在即，可望為台廠供應鏈增添營運動能，台積電受惠iPhone14Pro採新款的A16應用處理器，分別採5奈米家族中的5奈米加強版、4奈米製程生產，按慣例由台積電獨拿晶圓代工及先進封裝訂單，在蘋果訂單挹注下，台積電下半年營收逐季創新高可期

（時報資訊 沈培華）

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