9/6盤前》Q3旺季出貨旺 這檔向錢衝

台股今（9/6）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台積電（2330）日前受創美國進行管制NVIDIA及AMD高階晶片出口至大陸的利空打擊，股價跌破500元，惟法人認為對台積電實際營運影響相當有限，5日股價止穩。至於，聖暉（5536）來自半導體擴廠需求強勁，訂單能見度高，近期股價強勢。

2.IC設計服務廠創意（3443）公告8月合併營收達20.14億元，寫下單月歷史新高。法人表示，創意下半年在委託設計（NRE）及特殊應用晶片（ASIC）等挹注業績帶動下，第三季營運可望挑戰單季新高水準，全年營收將可望年成長4成，並且再創新高。

3.大立光重返股王寶座，營收也展現股王的氣勢，8月營收順利繳出連三個月雙成長的成績，也帶動累計營收與去年的差距快速收歛到只剩5.37％的些微差距，蘋果光普照，果然讓大立光放寬心。

就連展望9月，大立光也持續釋出了「9月拉貨動能會優於8月」的訊息，蘋果新機報到，果然「利」大無窮。

4.華通（2313）8月營收71.88億元、月增4.35％、年增23.68％，單月營收首次站上70億元創下新高，累計前八月營收達479.59億元、年增29.85％，續創歷年同期新高。

展望下半年法人表示，受惠美系手機大廠進入新品備貨旺季，手機、筆電、平板等新產品挹注動能，同時低軌衛星客戶需求維持穩健成長，及華通今年新開的產能到位，預期將帶動該公司下半年營運逐季走揚，全年營運再締新猷可期。（閱讀全文）

5.電池模組大廠新普（6121）公布8月營收，受到蘋果iPhone 14啟動拉貨，以及非蘋客戶擺脫四川限電衝擊，單月營收登上11個月新高紀錄，達81.63億元，月增1.26％，隨著蘋果拉貨動能延續，法人預估，新普第三季營收可望逐月成長。

法人預估，新普第三季單季營收將優於第二季，在電子業的傳統旺季，可望有相對像樣的旺季演出，以第三季營收數字推估，新普第三季獲利挑戰連續第二個季度賺逾1個股本。（閱讀全文）

6.消費性電子受到高通膨、高庫存影響，下半年出貨面臨旺季不旺的壓力，不過在歐洲消費性電子展（IFA）後，蘋果秋季發表會也將在8日接棒登場，華通等蘋概股籌碼經過清洗後，中秋節前迎來破底翻揚的契機。

7.光隆實業（8916）董事長詹賀博5日在法說會上表示，光隆由羽絨廠成功轉型為成衣廠的效益已開始浮現，上半年營業淨利與稅後純益雙創同期歷史新高，今年目標戶外機能服飾年成長率超過30％、進一步推升獲利，期待今年獲利挑戰歷史新高。

8.全球貿易需求減弱，散裝航商慧洋-KY（2637）5日公布8月合併營收20.73億元，月減11.51％、年增21.35％，雖守住20億元關卡寫同期新高，卻連三個月衰退，自結單月稅前盈餘8.04億元，月減19.6％、年增16.78％，每股稅前盈餘1.08元。

慧洋累計前八月營收177.57億元、年增57.55％，稅前盈餘87.72億元、年增131.15％，自結每股稅前盈餘11.75元，已超越去年全年，獲利表現寫新高。

9.資安服務廠商安碁資訊（6690）今年以來持續受惠併購宏碁雲架構（acer eDC）之整合效益浮現，自結8月合併營收再翻倍年增108.54％、達1.29億元，月增5.36％，同步拉抬前八個月累計合併營收達10.02億元，年增98.05％，續刷新歷史同期新高。

10.蘋果即將在台北時間8日凌晨發表新iPhone 14系列，其中最受注目的新品i14 Plus／Max，是蘋果首度在平價機種中導入6.7吋、採用與最高階的Pro Max同樣大小的螢幕，被預料將是今年新機熱銷黑馬，擺脫過去兩年mini機種銷量敬陪末座的陰霾，而身為i14 Plus／Max主要代工廠的和碩（4938），9月營收與下半年獲利也因此被外界高度期待。

11.不受大環境逆風因素干擾，信邦（3023）營收再創新高，5日公布8月營收27.38億元、月增3.11％、年增23.44％，累計前八月營收達198.58億元、年增17.44％，續創歷年同期新高。

12.金屬機殼廠可成（2474）應主管機關要求，公告7月自結損益，單月歸屬母公司業主淨利達12.46億元，年增27％，7月每股盈餘1.74元，年增35％，累計今年前七月每股盈餘約9.34元。

13.百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽5日指出，從經濟部統計數字顯示，百貨業今年前七月營業額增長20％，優於其他零售業，顯見百貨業最壞時期已過，新光三越前八月業績更超越疫情前水準，對疫後策略將致力新體驗、新消費與新永續三大方向，其中新消費打開既有生態圈，導入旅遊、運動、藝文、金融等異業服務，有信心今年業績突破目標830億元、呈雙位數成長。

14.伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）8月合併營收4.03億元，累計今年前八月合併營收34.07億元，年成長幅度48.1％。法人指出，信驊下半年營運可望先蹲後跳，全年營收挑戰年增四成以上。

信驊8月營收較7月減少5.8％，且寫下今年3月以來單月低點，但8月營收相較去年同期仍明顯成長32.6％。

15.看好美國持續升息，公股銀行紛紛預計今年的SWAP（換匯交易）收益有機會大幅成長，各銀行預估至少有數億元到10多億元的成長，華南銀行預估毛收益約9.5億元左右，第一銀行估計將增加10多億元，整體公股銀SWAP的收益今年上看百億元。

16.國巨（2327）持續買回自家股票，該公司5日盤後再公告，斥資3.12億元買回庫藏股1,009張，累計第16度庫藏股已經買回8,808張，相當於執行率已經突破80％，雖然尚未買滿，然國巨本次庫藏股的執行率已經僅次於第14度、第15度庫藏股，距離完全達陣只差2,192張。

17.從9月26日起，被列為處置、分盤有價證券，交易不再摸黑！證交所表示，將與普通交易股票一樣，「每5秒揭露模擬撮合成交價、量」，以及「最佳五檔買賣價量」。

另被列為處置、分盤有價證券的盤中零股交易股票，原本也無任何資訊揭露，也將「每10秒揭露模擬撮合成交價、量」，以及「最佳五檔買賣價量」。

18.佳世達（2352）集團8月合併營收出爐，8月合併營收約198.99億元，較去年同期178億元成長12％，續創同期新高。累計今年前8月合併營收1639.6億元，比去年同期的1434億元增加206億元，年成長14.4％。

19.鴻海5日公布8月營收4,489.06億元，以月減5.51％、年增12.21％，寫下歷年同期新高。另累計前八月營收為3兆8,426.1億元，也超越去年同期、年增9.21％，同步寫下同期新高。

8月中國不平靜，雖然鴻海8月同樣歷經了四川、重慶限電的困境，但透過營運彈性以及供應鏈優勢因應，順利降低對營運的影響，鴻海8月單月營收及累計營收亦同步寫下歷年同期新高。

20.商業發展研究院5日公布商業服務業景氣預測及分析，顯示下半年來雖因疫情緩和，「報復性消費」助力，但輸入型通膨下，國民實質購買力仍難提高，所幸先前「預期上漲心理」持續上揚的房價已見平息，實質不動產及住宅服務業GDP雖仍微幅成長，但景氣循環趨勢持續走緩，有助通膨預期降溫。

21.深圳疫情逐漸獲得控制，當地政府將採取差異化防控措施，轄內各區自5日開始分級分類解除管控措施，當地大眾交通工具地鐵、公車多數站點也同樣在5日恢復營運。

22.人民幣兌美元匯價近月來跌跌不休，朝7元整數關卡進逼。中國人民銀行5日終於出手阻貶，宣布自9月15日起大舉調降金融機構外匯存款準備金率2個百分點（8碼），這是人行年內第二度下調外匯存準率，約向市場釋出190億美元（約5,833億台幣）的流動性。人行宣布後，離岸價一度跳升200個基點至6.93元附近。

23.缺貨多年的辦公市場明年終於可望解渴，統計顯示，台北市中心2023年將有七大指標辦公大樓陸續完工落成，總計面積將有7.4萬坪，可望是16年以來最大量。其中「富邦A25」、「皇翔台汽北站」，分別可望挑戰東、西區區域租金新高。

24.大陸仍未走出4～5月疫情後的經濟陰霾，近期多地繼續大力度推出新的穩經濟、促消費措施。如廣東近日頒布「穩工業7條」措施加大基建與復產力度，發改委也喊話要求各地方加速在第三季推出重要政策，預期9月各省市還將陸續推出新措施。

25.台股延續量縮震盪格局，市場目光聚焦ETF除息大戲，統計已公布9月將除息的ETF共24檔，其中甫改為季配息的元大台灣高息低波（00713）年化配息率逾7％最高，債券ETF則以群益中國政金債（00765B）ETF達6％以上，且今年以來維持正報酬績效，可望吸納搶息資金。

26.因旗下越南廠區去年同期受到疫情停工影響，加上今年訂單充足及營運正常，製鞋、運動產品業的志強-KY（6768）、威宏-KY（8442）5日公布自結8月合併營收表現搶眼，其中，志強8月營收18.46億元，年增371.45％，創單月新高；威宏8月營收7.42億元，年增105.62％，創同期新高。

27.全球PCB龍頭廠臻鼎-KY（4958）5日公告8月營收165.39億元、月增25.36％、年增13.9％，累計前八月營收達981.82億元、年增18.11％，單月營收及累計營收均續創歷年同期新高。

28.智伸科（4551）受惠汽車及醫療兩事業銷售及出貨順暢，尤其外科微創手術相關的關鍵零組件出貨增長，8月及前八月合併營收雙雙改寫同期新高，下半年營運審慎樂觀。法人預期，智伸科今年合併營收有望挑戰100億元、EPS超越去年10.47元，雙雙創歷史新高的實力。

B.利空因子：

1.俄羅斯國營能源巨擘Gazprom宣布無限期停止北溪一號對歐洲的天然氣供應，歐洲能源危機急遽升高，周一摜壓歐元貶破0.99美元支撐，創20年新低；美元對英鎊與日圓等主要貨幣也均走堅，美元指數一舉升破110大關。

2.中秋長假效應及聯準會（Fed）主席鮑爾談話前夕，台股多空縮手觀望，單日成交值再度跌破2,000億元，指數維持在平盤附近狹幅震盪。金管會主委黃天牧5日坦言，近期交易量在2,000億元左右，「是需要關注的一個量」，目前正緊盯台股動能、價格及成交量變化，在穩定台股的前提下，會適時推出必要措施。

近期因鮑爾對升息的強硬談話，及地緣政治等因素，外資加大撤離台股幅度，6月到8月連續三個月淨匯出達130.75億美元，9月以來僅三個交易日也已賣超台股509億元，新台幣匯率5日最低來到30.77元，呈現股匯雙殺的局面。

3.美國持續不斷升息，加上地緣政治因素，外資從6月到8月連續三個月淨匯出，據金管會5日公布，8月外資淨匯出54.54億美元，約當新台幣1,655億元，連續三個月合計更已流出130.75億美元（約新台幣3,932億元），無論是6到8月或前八月的外資淨匯出量，都創同期最大淨匯出量，比2008年金融海嘯時更大。

4.國際美元指數衝破110，外資熱錢持續賣股落跑，讓新台幣應聲重挫，5日連破30.6元及30.7元二關，終場收在30.71元的近三年新低，單日貶值1.22角，總成交量增至16.84億美元的近半個月最大量。(美元借貸沈重企業承壓)

5.石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）5日召開部長會議後，同意進行小幅減產，表示從10月起每日產能減少10萬桶以支撐油價。受此利多消息激勵，國際油價5日應聲大漲。

6.俄羅斯宣布無限期「斷氣」，歐洲天然氣期貨5日盤中一度飆漲30％。歐盟能源部長預定9日集會共商抑制漲價的對策，可能的選項包括設天然氣價格上限、提供能源市場緊急信用額度、暫停電力市場衍生品交易等。

7.美國升息太鷹、美股四大指數上周跌落季線下、美10年期公債殖利率飆高至3％以上、新台幣重貶、外資今年累計匯出逾5,000億元，多重利空當頭，高成長、高本益比的高價股成重災區，台股剩四千金，沒有900元俱樂部，連500元以上的高價股僅剩16檔，與高峰時幾近腰斬。

8.美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）8日將發表演說，由於這是他自8月26日全球央行年會後的首度公開談話，在美國就業市場已現趨緩跡象，市場欲從鮑爾本周演說內容，尋找Fed是否在本月例會仍將堅持升息3碼訊息。

美國上周發布8月就業報告，結果失業率從3.5％攀升到3.7％、薪資成長幅度也出現減緩，凸顯美國通膨壓力已有降溫跡象。原本市場擔憂如果就業市場續強，將給予Fed更多理由激進升息以遏止通膨。（暫中性看待）

9.目前是海運業傳統旺季高峰期，但多條國際主要航線運費卻持續下滑。除了廠商為避免港口壅塞提前運出年底假期產品外，歐美高通膨衝擊消費需求也拖累運費走跌。

10.高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）8月合併營收14.79億元，雖然創去年3月以來低點，但今年前八月合併營收仍年增逾兩成。法人指出，譜瑞-KY第三季雖受客戶庫存調整影響，但第四季客戶新案加持下，營運有望觸底，全年仍有機會創下新高表現。

11.市調9月上旬面板報價出爐，面板價格跌幅持續收斂，65吋以下的電視面板單月跌幅收斂到5美元以下，驅動IC等零件價格鬆動，面板廠也推出43吋成本優化版本刺激需求，推動43吋面板報價跌破50美元，來到歷史低點。整體來看，第三季電視面板價格平均跌幅約10％～15％，第四季價格跌幅有機會縮減到個位數。

12.瑞信論壇與蘋果秋季發表會聯袂送暖台股之際，多空爭論卻一波未平、一波又起，匯豐證券在全球市場範圍中降評台股至「減碼」，所持三大理由除擔憂全球經濟、兩岸關係外，還包含因指數中所含成分市場不同因而「代替南韓遭殃」的非戰之罪，市場看法兩極。

匯豐在全球市場投資策略的新興國家中，採用富時羅素新興亞洲的成分市場為參考基準（benchmark），此指數並不包括南韓，因此，當匯豐決定把印度權重從「減碼」拉高到「中立」，便要下修其他占權重較大的市場，以達成整體平衡。

13.大陸造紙市場持續低迷整理，榮成（1909）5日公布8月營收44.2億元，月增18.4％，但較去年同期衰退18.5％；自結單月稅前虧損2.26億元，為連續二個月虧損，換算單月每股稅前虧損0.19元。累計前八月營收349.2億元，年減1.8％，今年營收年增率由正轉負；自結前八月稅前盈餘2,870萬元，換算每股僅小賺0.02元。

14.氣動元件大廠亞德客-KY（1590）8月合併營收以人民幣或新台幣計價均衰退，創同期次高，前八月合併營收人民幣計價年減0.71％、新台幣計價年增1.25％，改寫同期新高。亞德客表示，9月初接單大於出貨，但之後變數多，暫不修正今年高個數成長的營運目標。(暫中性看待)

15.消費性電子去庫存化風暴未除，砷化鎵雙雄穩懋（3105）、全新（2455）8月營收表現持續低迷，穩懋年減38.48％、降至13.86億元，但小幅月增1.51％，累計前八月營收135.36億元，年減18.4％；全新則年減45.11％，滑落至1.73億元，月減9.33％，前八月營收19.39億元，年減18.89％。

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